Kisah Illias Alhaft, Calon Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Ternyata Neneknya Asli Surakarta

KISAH Ilias Alhaft, calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang ternyata neneknya asli Surakarta akan diulas oleh Okezone. Nama Ilias Alhaft tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepakbola Indonesia.

Pasalnya, pemain yang memiliki darah keturunan Maroko dan Indonesia itu dikabarkan akan segera menjalani proses naturalisasi. Ilias Alhaft siap memperkuat lini serang skuad Garuda.

Nama Ilias Alhaft pertama kali mencuat saat dirinya kedapatan membawa bendera Indonesia dalam perayaan tim Almere City yang promosi ke Eredivisie atau kasta teratas Liga Belanda. Ilias Alhaft merupakan bagian penting dari kesuksesan tim tersebut hingga promosi.

Berkat aksinya tersebut, orang-orang mulai mencari tahu tentang siapa sosok Ilias Alhaft sebenarnya. Hal itu segera terjawab setelah ia melakukan wawancara dengan Youtuber asal Indonesia, Yussa Nugraha.

Dalam wawancara tersebut, Ilias Alhaft mengatakan bahwa darah Indonesia yang ia miliki berasal dari sang ibu. Ibunya merupakan keturunan asli Indonesia karena orangtua dari ibunya alias kakek dan nenek Alhaft adalah orang asli Surakarta. Namun, ibu Ilias Alhaft berstatus warga negara Belanda karena lahir dan besar di sana.

"Darah Indonesiaku berasal dari ibu," kata Ilias Alhaft dalam wawancara yang diunggah di akun Youtube Yussa Nugraha.

"Mamaku lahir di sini (Belanda), tapi kakek nenekku asal dari sana (Surakarta). Tapi, mereka sudah enggak ada sekarang," jelasnya.