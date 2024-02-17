Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Illias Alhaft, Calon Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Ternyata Neneknya Asli Surakarta

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |13:31 WIB
Kisah Illias Alhaft, Calon Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Ternyata Neneknya Asli Surakarta
Ilias Alhaft kala membela Noah FC. (Foto: Noah FC)
A
A
A

KISAH Ilias Alhaft, calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang ternyata neneknya asli Surakarta akan diulas oleh Okezone. Nama Ilias Alhaft tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepakbola Indonesia.

Pasalnya, pemain yang memiliki darah keturunan Maroko dan Indonesia itu dikabarkan akan segera menjalani proses naturalisasi. Ilias Alhaft siap memperkuat lini serang skuad Garuda.

Ilias Alhaft

Nama Ilias Alhaft pertama kali mencuat saat dirinya kedapatan membawa bendera Indonesia dalam perayaan tim Almere City yang promosi ke Eredivisie atau kasta teratas Liga Belanda. Ilias Alhaft merupakan bagian penting dari kesuksesan tim tersebut hingga promosi.

Berkat aksinya tersebut, orang-orang mulai mencari tahu tentang siapa sosok Ilias Alhaft sebenarnya. Hal itu segera terjawab setelah ia melakukan wawancara dengan Youtuber asal Indonesia, Yussa Nugraha.

Dalam wawancara tersebut, Ilias Alhaft mengatakan bahwa darah Indonesia yang ia miliki berasal dari sang ibu. Ibunya merupakan keturunan asli Indonesia karena orangtua dari ibunya alias kakek dan nenek Alhaft adalah orang asli Surakarta. Namun, ibu Ilias Alhaft berstatus warga negara Belanda karena lahir dan besar di sana.

"Darah Indonesiaku berasal dari ibu," kata Ilias Alhaft dalam wawancara yang diunggah di akun Youtube Yussa Nugraha.

"Mamaku lahir di sini (Belanda), tapi kakek nenekku asal dari sana (Surakarta). Tapi, mereka sudah enggak ada sekarang," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186541/berikut_empat_pelatih_asing_tersukses_di_timnas_indonesia-SPAI_large.jpg
4 Pelatih Asing Tersukses di Timnas Indonesia, Nomor 1 Beri Emas SEA Games!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186178/sumardji-is0A_large.jpg
Anti Salah Pilih, PSSI Siapkan Daftar Panjang Pertanyaan Wawancara untuk Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186385/jean_paul_van_gastel_diketahui_pernah_jadi_asisten_pelatih_giovanni_van_bronckhorst-ipQU_large.jpeg
Pernah Jadi Asistennya, Jean-Paul van Gastel Komentari Peluang Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186250/berikut_tiga_pelatih_asal_inggris_yang_cocok_latih_timnas_indonesia-VN1v_large.jpg
3 Pelatih Asal Inggris yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Kunjungi SUGBK
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/28/51/1649369/belitung-multisport-festival-2026-legenda-triathlon-dunia-ambil-bagian-zra.jpeg
Belitung Multisport Festival 2026, Legenda Triathlon Dunia Ambil Bagian
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/penyerang_persija_jakarta_allano_lima.jpg
Persija Guncang Bursa Transfer! Deretan Pemain Asing Bakal Dibuang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement