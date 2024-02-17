Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Ivar Jenner: Cetak Poin di Klub Sebelum Hadapi The Golden Stars

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |16:06 WIB
Media Vietnam Soroti Ivar Jenner: Cetak Poin di Klub Sebelum Hadapi <i>The Golden Stars</i>
Ivar Jenner disorot penampilannya oleh media Vietnam (Foto: Instagram/@ivarjnr)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, menyoroti gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner, yang tampil apik di Jong FC Utrecht. Mereka menyebut gelandang berusia 20 tahun itu telah membantu klubnya mencetak poin penuh di Eropa sebelum bertemu Timnas Vietnam.

Ya, Ivar telah membantu Jong FC Utrecht mengalahkan SC Cambuur 4-2 pada pekan ke-26 Liga 2 Belanda 2023-2024 yang digelar di Cambuur Stadion, Leeuwarden, pada Sabtu (17/2/2024) dini hari WIB. Pemain naturalisasi asal Belanda itu bermain selama 88 menit sebelum digantikan Neal Viereck.

Ivar Jenner

Kendati tak mencetak gol, gelandang Timnas Indonesia itu tampil ciamik dan memberikan warna di lini tengah Jong FC Utrecht. Berdasarkan statistik, Ivar mencatatkan 56 sentuhan, tingkat akurasi passing 73 persen, dan satu operan tepat sasaran.

Selain itu, umpan-umpan panjang pemain berusia 20 tahun tersebut hampir selalu berhasil. Ivar tercatat sukses melakukan lima umpan panjang dalam tujuh kali percobaan dengan serangan yang cukup bagus. Meski begitu, ia tidak punya catatan bagus saat bertahan.

Penampilan apik Ivar turut disoroti media Vietnam, The Thao 247. Media ini seakan dibuat takjub melihat sang gelandang yang telah membantu Jong FC Utrecht meraih kemenangan untuk klubnya sebelum bertemu Timnas Vietnam di level internasional.

"Bintang naturalisasi Indonesia itu mencetak poin di Eropa sebelum bertemu Vietnam," bunyi judul artikel yang dibuat The Thao 247, dikutip Sabtu (17/2/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186668/calvin_verdonk-FdrG_large.jpg
Tampilkan Foto Calvin Verdonk, Klub Prancis Lille Turut Berduka atas Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186629/kevin_diks-DZXb_large.jpg
Update Pemain Abroad Timnas Indonesia: Kevin Diks Tahan RB Leipzig, Jay Idzes Tumbang dari Como 1907
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186588/alex_pastoor_dinilai_tidak_layak_jadi_pelatih_ajax_amsterdam-v4JS_large.jpg
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Dinilai Tak Cocok Tangani Ajax Amsterdam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186266/timnas_malaysia-VzJN_large.jpg
Kena Sanksi FIFA, 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Disarankan Tuntut FAM
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/49/1649381/nonton-formula-1-qatar-airways-grand-prix-2025-di-vision-wng.webp
Nonton Formula 1: Qatar Airways Grand Prix 2025 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/para_pemain_timnas_futsal_indonesia_melakoni_pemus.jpg
Kapten Timnas Futsal Indonesia Beri Kabar Baik jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement