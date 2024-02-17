Media Vietnam Soroti Ivar Jenner: Cetak Poin di Klub Sebelum Hadapi The Golden Stars

MEDIA Vietnam, The Thao 247, menyoroti gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner, yang tampil apik di Jong FC Utrecht. Mereka menyebut gelandang berusia 20 tahun itu telah membantu klubnya mencetak poin penuh di Eropa sebelum bertemu Timnas Vietnam.

Ya, Ivar telah membantu Jong FC Utrecht mengalahkan SC Cambuur 4-2 pada pekan ke-26 Liga 2 Belanda 2023-2024 yang digelar di Cambuur Stadion, Leeuwarden, pada Sabtu (17/2/2024) dini hari WIB. Pemain naturalisasi asal Belanda itu bermain selama 88 menit sebelum digantikan Neal Viereck.

Kendati tak mencetak gol, gelandang Timnas Indonesia itu tampil ciamik dan memberikan warna di lini tengah Jong FC Utrecht. Berdasarkan statistik, Ivar mencatatkan 56 sentuhan, tingkat akurasi passing 73 persen, dan satu operan tepat sasaran.

Selain itu, umpan-umpan panjang pemain berusia 20 tahun tersebut hampir selalu berhasil. Ivar tercatat sukses melakukan lima umpan panjang dalam tujuh kali percobaan dengan serangan yang cukup bagus. Meski begitu, ia tidak punya catatan bagus saat bertahan.

Penampilan apik Ivar turut disoroti media Vietnam, The Thao 247. Media ini seakan dibuat takjub melihat sang gelandang yang telah membantu Jong FC Utrecht meraih kemenangan untuk klubnya sebelum bertemu Timnas Vietnam di level internasional.

"Bintang naturalisasi Indonesia itu mencetak poin di Eropa sebelum bertemu Vietnam," bunyi judul artikel yang dibuat The Thao 247, dikutip Sabtu (17/2/2024).