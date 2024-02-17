Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Pemain Abroad Timnas Indonesia Hari Ini: Ada Asnawi Mangkualam hingga Sandy Walsh

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |13:24 WIB
Jadwal Pemain Abroad Timnas Indonesia Hari Ini: Ada Asnawi Mangkualam hingga Sandy Walsh
Asnawi Mangkualam akan tampil bersama Port FC pada Sabtu (17/2/2024) malam WIB (Foto: Instagram/@portfc_official)
A
A
A

BERIKUT jadwal pemain abroad Timnas Indonesia hari ini, Sabtu (17/2/2024). Sejumlah pemain, termasuk Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh, akan tampil bersama klub masing-masing.

Asnawi akan tampil lebih dulu bersama Port FC pada lanjutan Liga Thailand 2023-2024. Menariknya, ia akan menghadapi PT Prachuap yang juga diperkuat pemain Indonesia, Yanto Basna, sekira pukul 19.00 WIB.

Asnawi Mangkualam debut bersama Port FC di Liga Thailand 2023-2024 (Foto: Instagram/@portfc_official)

Kemudian, Elkan Baggott akan mentas bersama Bristol Rovers dalam lanjutan League One 2023-2024. Mereka dijadwalkan menghadapi Northampton FC sekira pukul 22.00 WIB.

Bergeser ke Belanda, Ragnar Oratmangoen kemungkinan akan bermain bersama klubnya Fortuna Sittard. Mereka menghadapi lawan sulit, yakni AZ Alkmaar, Minggu 18 Februari 2023 pukul 00.45 WIB.

Lalu, Sandy Walsh dan KV Mechelen akan ikutan mentas pukul 02.45 WIB. Lawan cukup berat menghadang, yakni Royal Antwerp, dalam lanjutan Liga Belgia 2023-2024.

Terakhir, ada duo SC Heerenveen yakni Thom Haye dan Nathan Tjoe-A-On yang kemungkinan dimainkan. Mereka dijadwalkan menantang Go Ahead Eagles dalam lanjutan Liga Belanda 2023-2024 sekira pukul 03.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
