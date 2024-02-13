Media Vietnam Panik Timnas Indonesia Bakal Diperkuat 15 Pemain Abroad di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Mereka Makin Kuat!

Jusitn Hubner, salah satu pemain abroad Timnas Indonesia. (Foto: REUTERS)

MEDIA Vietnam, Soha.vn, panik ketika tahu Timnas Indonesia bakal diperkuat 15 pemain abroad di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Soha menyebut jika benar Timnas Indonesia dibela 15 pemain abroad bakal membuat skuad Garuda tampil jauh lebih garang.

Lantas, siapa-siapa saja pemain yang dimaksud? Mereka ialah Elkan Baggott (Bristol Rovers), Jordi Amat (JDT), Asnawi Mangkualam (Port FC), Sandy Walsh (KV Mechelen), Pratama Arhan (Suwon FC), Shayne Pattynama (KAS Eupen), Justin Hubner (Wolverhampton Wanderers), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze), Ivar Jenner (Jong Utrecht) dan Rafael Struick (ADO Den Haag).

(Jay Idzes bisa perkuat Timnas Indonesia lawan Vietnam bulan depan. (Foto: PSSI)

Selain nama-nama di atas, Shin Tae-yong berpotensi memanggil lima pemain abroad lain untuk laga melawan Timnas Vietnam. Mereka ialah Saddil Ramdani (Sabah FC), Jay Idzes (Venezia), Nathan Tjoe dan Thom Haye (SC Heerenveen) serta Ragnar Oratmangoen (Fortuna Sittard

Untuk Nathan Tjoe tinggal mengambil sumpah WNI dan pergantian federasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sementara Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen proses naturalisasinya baru sampai di DPR dan baru dirapatkan awal bulan depan.

Nama-nama di atas bakal dipersiapkan saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Vietnam di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga pertama akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 21 Maret 2024.

Kemudian, pertandingan kedua digelar di My Dinh National Stadium, Hanoi pada 26 Maret 2024. Dua pertandingan ini sangat penting bagi Skuad Garuda yang gagal meraih poin maksimal dalam dua laga sebelumnya.