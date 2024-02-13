Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Panik Timnas Indonesia Bakal Diperkuat 15 Pemain Abroad di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Mereka Makin Kuat!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |16:00 WIB
Media Vietnam Panik Timnas Indonesia Bakal Diperkuat 15 Pemain Abroad di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Mereka Makin Kuat!
Jusitn Hubner, salah satu pemain abroad Timnas Indonesia. (Foto: REUTERS)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, panik ketika tahu Timnas Indonesia bakal diperkuat 15 pemain abroad di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Soha menyebut jika benar Timnas Indonesia dibela 15 pemain abroad bakal membuat skuad Garuda tampil jauh lebih garang.

Lantas, siapa-siapa saja pemain yang dimaksud? Mereka ialah Elkan Baggott (Bristol Rovers), Jordi Amat (JDT), Asnawi Mangkualam (Port FC), Sandy Walsh (KV Mechelen), Pratama Arhan (Suwon FC), Shayne Pattynama (KAS Eupen), Justin Hubner (Wolverhampton Wanderers), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze), Ivar Jenner (Jong Utrecht) dan Rafael Struick (ADO Den Haag).

jay Idzes bisa perkuat Timnas Indonesia lawan Vietnam bulan depan. (Foto: PSSI)

(Jay Idzes bisa perkuat Timnas Indonesia lawan Vietnam bulan depan. (Foto: PSSI)

Selain nama-nama di atas, Shin Tae-yong berpotensi memanggil lima pemain abroad lain untuk laga melawan Timnas Vietnam. Mereka ialah Saddil Ramdani (Sabah FC), Jay Idzes (Venezia), Nathan Tjoe dan Thom Haye (SC Heerenveen) serta Ragnar Oratmangoen (Fortuna Sittard

Untuk Nathan Tjoe tinggal mengambil sumpah WNI dan pergantian federasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sementara Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen proses naturalisasinya baru sampai di DPR dan baru dirapatkan awal bulan depan.

Nama-nama di atas bakal dipersiapkan saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Vietnam di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga pertama akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 21 Maret 2024.

Kemudian, pertandingan kedua digelar di My Dinh National Stadium, Hanoi pada 26 Maret 2024. Dua pertandingan ini sangat penting bagi Skuad Garuda yang gagal meraih poin maksimal dalam dua laga sebelumnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185706/giovanni_van_bronckhorst-3PxU_large.jpg
Segini Uang Kompensasi yang Dikeluarkan PSSI jika Ingin Tunjuk Giovanni van Bronckhorst sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185698/suporter_liverpool_setuju_giovanni_van_bronckhorst_latih_timnas_indonesia-cYl9_large.jpg
Suporter Liverpool Setuju Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia: Sudah Seharusnya Dia Pergi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185546/thom_haye_mengaku_kecewa_berat_dengan_upaya_dari_beberapa_pihak_untuk_bikin_kacau_usai_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-OvVT_large.jpg
Thom Haye Kecewa Berat Ada yang Ingin Bikin Kacau Usai Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185672/giovanni_van_bronckhorst-QgOz_large.jpg
Segini Gaji Fantastis Giovanni van Bronckhorst, Asisten Pelatih Liverpool yang Jadi Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647823/atlet-muda-indonesia-panen-gelar-di-australia-open-2025-ozk.webp
Atlet Muda Indonesia Panen Gelar di Australia Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/pembalap_aprilia_racing_marco_bezzecchi.jpg
Aprilia Makin Ganas! Carlo Pernat Kirim Peringatan Keras untuk Ducati Menjelang MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement