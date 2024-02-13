Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mimpi Mulia Sandy Walsh: Bawa Timnas Indonesia Main di Piala Dunia hingga Nikahi sang Pacar!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |15:43 WIB
Mimpi Mulia Sandy Walsh: Bawa Timnas Indonesia Main di Piala Dunia hingga Nikahi sang Pacar!
Sandy Walsh bermimpi bawa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. (Foto: REUTERS)
A
A
A

SANDY Walsh memiliki mimpi mulia bersama Timnas Indonesia. Ia berhasrat mengantarkan Timnas Indonesia tampil di Piala Asia lagi, hingga meloloskan skuad Garuda ke Piala Dunia!

Sejak November 2022, Sandy Walsh sah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Butuh sekira lima tahun bagi Sandy Walsh untuk mendapatkan paspor Indonesia, mengingat sejak 2017 yang bersangkutan berhasrat menjadi WNI.

Sandy Walsh

(Sandy Walsh (kiri) untuk pertama kalinya nyoblos sebagai WNI. (Foto: Instagram/@sandywalsh)

Setelah satu tahun lebih mendapatkan paspor Indonesia, Sandy Walsh berhasrat meraih kesuksesan bersama Timnas Indonesia. Selain itu, ia juga ingin membangun keluarga bersama kekasihnya, Aislinn Konig.

“10 tahun mendayang saya tidak tahu, saya ingin bermain di Asia, ingin bermain banyak pertandingan, serta tetap sehat. Saya juga ingin membawa Timnas Indonesia main di Piala Asia, Piala Dunia, dan membangun keluarga bersama Ais Konig,” kata Sandy Walsh di channel YouTube pribadinya.

Lantas, apakah Sandy Walsh berminat bermain di Liga Indonesia suatu hari nanti? Begini jawabannya.

“Saya ingin bermain di Liga 1 di masa depan, ketika saya sedikit lebih tua,” kata fullback kanan milik KV Mechelen ini.

Halaman:
1 2
      
