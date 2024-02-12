Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Setelah Nyoblos di TPS Brussels, Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh Alami Hal yang Tak Pernah Sebelumnya Dialami di KV Mechelen

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |13:07 WIB
Setelah Nyoblos di TPS Brussels, Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh Alami Hal yang Tak Pernah Sebelumnya Dialami di KV Mechelen
Sandy Walsh ikut nyoblos di TPS Brussels, Belgia. (Foto: Instagram/@sandywalsh)
A
A
A

SETELAH nyoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Brussels, Belgia, pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh mengalami hal yang tak pernah sebelumnya dirasakan bareng klubny musim ini, KV Mechelen. Lantas, apa kejadian yang dimaksud?

Sebelum membahas itu, kita kulik dulu Sandy Walsh yang melakukan pencoblosan di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Brussels, Belgia. Di sana, Sandy Walsh tidak sendirian.

Sandy Walsh dan Marselino Ferdinan nyoblos di TPU Brussels, Belgia. (Foto: Instagram/@sandywalsh)

(Sandy Walsh dan Marselino Ferdinan nyoblos di TPU Brussels, Belgia. (Foto: Instagram/@sandywalsh)

Ia ditemani rekannya di Timnas Indonesia yang memperkuat KMSK Deinze, Marselino Ferdinan. Dalam stories yang diunggah Sandy Walsh di akun Instagram-nya, Marselino Ferdinan telat 15 menit dari waktu janjian mereka.

Telatnya Marselino Ferdinan sebenarnya tidak mengherankan. Sebab, pada Jumat malam waktu Belgia atau pada Sabtu, 10 Februari 2024 dini hari WIB, klub Marselino Ferdinan, KMSK Deinze, baru saja menghadapi Patro Eisden di lanjutan Liga 2 Belgia 2023-2024.

Dalam laga yang berakhir 0-0 tersebut, Marselino Ferdinan berada di bench. Kelar pencoblosan, Sandy Walsh dan Marselino Ferdinan praktis balik ke kediaman masing-masing di Belgia.

Khusus Sandy Walsh, pesepakbola 28 tahun itu langsung berlatih bersama sang klub yang dijadwalkan bersua KRC Genk di lanjutan Liga 1 Belgia 2023-2024 pada Minggu, 11 Februari 2024 malam WIB.

Halaman:
1 2
      
