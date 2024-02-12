Momen Marselino Ferdinan Kena Omel Sandy Walsh karena Telat Datang saat Nyoblos di TPS Brussels

MOMEN Marselino Ferdinan kena omel Sandy Walsh menarik untuk di bahas. Eks penggawa Persebaya Surabaya itu kena semprot karena telat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Brussels, Belgia.

Hal itu terlihat pada video yang diunggah di YouTube pribadi Sandy Walsh. Pemain KV Mechelen itu sengaja tak langsung masuk ke dalam gedung tempat TPS untuk menunggu Marselino Ferdinan.

Setelah menunggu cukup lama, Marselino tiba sambil mengendarai mobil sedan ditemani rekan setimnya di KMK Deinze, Ilhan Fandi. Sandy Walsh merekam kedatangan Marselino yang terlambat.

"Lihat siapa orang ini, Lihat orang ini... Bro, kamu janji jam 16.00 sekarang 16.15. Kamu selalu terlambat Marselino, selalu terlambat," kata Sandy Walsh di akun YouTube pribadinya.

