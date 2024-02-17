Perburuan Xabi Alonso Makin Ramai, Bayern Munich Susul Real Madrid dan Liverpool!

PERBURUAN Xabi Alonso makin ramai. Ada tiga klub yang dikabarkan kini siap bersaing memperebutkan jasa Xabi Alonso untuk menjadi pelatih mereka. Teranyar, ada Bayern Munich yang menyusul Real Madrid dan Liverpool.

Ya, Xabi Alonso menjadi incaran klub-klub besar setelah membawa Bayer Leverkusen tampil gemilang di Liga Jerman 2023-2024. Pelatih asal Spanyol itu sukses mengantar klubnya ke puncak klasemen sementara dengan catatan tanpa kekalahan.

Werkself -julukan Bayer Leverkusen- hingga saat ini belum menelan kekalahan dengan rincian 17 kemenangan dan empat kali imbang dari 21 pertandingan. Xabi Alonson dipercaya sebagai otak di balik kegemilangan Bayer Leverkusen.

Real Madrid dan Liverpool dikabarkan sedang berebut untuk mendapatkan tanda tangan Xabi. Real Madrid diketahui masih mempunyai Carlo Ancelotti, namun pelatih asal Italia itu besar kemungkinan tidak akan memperpanjang kontraknya yang habis pada 2026.

Sedangkan Liverpool, sebagaimana diketahui, mereka akan kehilangan sosok Jurgen Klopp yang memutuskan pergi pada akhir musim ini. Namun demikian, perebutan tanda tangan Xabi tampaknya akan semakin berat bagi kedua klub itu.