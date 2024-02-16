Real Madrid Siap Sangi Liverpool untuk Dapatkan Xabi Alonso

MADRID - Real Madrid dikabarkan terataik merekrut Xabi Alonso untuk menggantikan Carlo Ancelotti sebagai pelatih baru. Los Blancos siap bersaing dengan Liverpool demi mendapatkan tanda tangan pelatih asal Spanyol itu

Seperti diketahui, Xabi Alonso sedang menjadi perhatian setelah membawa Bayer Leverkusen tampil apik di Liga Jerman 2023-2024. Sebab, Die Werkself -julukan Bayer Leverkusen- sedang memuncaki klasemen usai mengumpulkan 55 poin serta meraih 17 kemenangan dan empat hasil imbang.

Performa apik di Liga Jerman pun membuat Xabi Alonso dikaitkan akan bergabung dengan Liverpool musim depan. Pasalnya, Jurgen Klopp sudah mengumumkan bakal meninggalkan The Reds -julukan Liverpool- pada akhir musim ini.

Kontrak Xabi Alonso bersama Bayer Leverkusen baru akan berakhir pada Juni 2026. Namun, Liverpool dikabarkan sudah menjalani kontrak dengan pelatih berusia 42 tahun itu untuk merekrutnya pada musim 2024/2025.

Kendati demikian, Liverpool tidak akan mudah untuk bisa mendapatkan jasa Xabi Alonso. Menurut laporan Sportsmole, Jumat (16/2/2024), Real Madrid juga tertarik untuk menjadikan Xabi Alonso memimpin Vinicius Junior dan kawan-kawan.

Terlebih, kontrak Carlo Ancelotti bersama Real Madrid akan habis pada Juni 2026 dan membuat Xabi Alonso bisa menjadi pelatih Los Blancos -julukan Real Madrid- berikutnya. Media asal Inggris itu pun menilai Xabi Alonso akan bertahan satu musim lagi bersama Bayer Leverkusen dan Real Madrid akan mendapatkan keuntungan dibandingkan Liverpool.