HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Al Nassr vs Al Fateh di Liga Arab Saudi 2023-2024: Cristiano Ronaldo Cs Siap Pepet Pemuncak Klasemen, Live Streaming di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |07:42 WIB
Jadwal Al Nassr vs Al Fateh di Liga Arab Saudi 2023-2024: Cristiano Ronaldo Cs Siap Pepet Pemuncak Klasemen, Live Streaming di Vision+
Saksikan laga-laga seru Liga Arab Saudi 2023-2024 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

AL Nassr bersiap untuk menghadapi Al Fateh dalam laga lanjutan Liga Arab Saudi 202-2024 yang telah memasuki pekan ke-20. Cristiano Ronaldo cs akan tampil di Stadion Al-Awwal, Riyadh, Arab Saudi, pada Sabtu (17/2/2024) pukul 23.45 WIB ini bisa disaksikan lewat live streaming di sini.

Ya, Al Nassr membuat serangkaian performa kuat dalam empat pertandingan terakhir, sehingga diprediksi akan meraih kemenangan mudah kali ini. Menduduki posisi kedua dalam klasemen sementara Liga Arab Saudi, Al Nassr sudah punya tabungan 46 poin.

Cristiano Ronaldo

Sementara itu, Al Fateh justru tampak cukup khawatir karena penurunan performa dengan hanya satu kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka di Liga Arab Saudi. Ditambah, keberadaan Ronaldo cukup membuat tekanan untuk Al Fateh.

Tren positif masih akan dilanjutkan oleh Ronaldo dkk usai kalah dari pemuncak klasemen, Al Hilal, di laga persahabatan jeda kompetisi pada Jumat 9 Februari 2024. Ronaldo masih menjadi andalan dalam sejumlah pertandingan yang dihadapi Al Nassr.

Al Nassr perlu meraih kemenangan untuk mengurangi selisih poin dengan Al Hilal. Poin tambahan sangat penting bagi Al Nassr dalam upaya memperbesar peluang mereka untuk menjadi juara Liga Arab Saudi 2023-2024.

Sedangkan Al Fateh, mereka masih menunggu di peringkat 7 klasemen. Alhasil, mereka harus lebih bekerja keras untuk sampai di empat besar. Saat ini, Al Fateh diperkuat dengan pemain unggulannya, Saeed Baatta.

Selain duel Al Nassr vs Al Fateh, ada juga pertemuan Al Hilal melawan Al Raed pada Minggu, 18 Februari 2024 pukul 20.45 WIB. Disusul oleh Al Ittihad yang akan menjamu Al Riyadh pada hari yang sama pukul 23.45 WIB. Berkut jadwal Liga Arab Saudi pekan ke-20 minggu ini:

SABTU, 17 FEBRUARI 2024

Al Nassr vs Al Fateh | 23:45 WIB | SPOTV

MINGGU, 18 FEBRUARI 2024

Roshn Saudi League 23/24 Al Hilal vs Al Raed | 20:45 WIB | SPOTV 2

Roshn Saudi League 23/24 Al Ittihad vs Al Riyadh | 23:45 WIB | SPOTV 2

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
