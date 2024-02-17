Segera Pensiun, Inter Miami Bakal Jadi Klub Terakhir Luis Suarez

FLORIDA - Luis Suarez mengatakan dirinya sudah berpikir untuk pensiun sebagai pemain sepak bola profesional. Legenda Barcelona itu memutuskan Inter Miami menjadi klub terakhirnya.

Luis Suarez bergabung dengan Inter Miami pada Januari 2024 dengan status bebas transfer dari klub Brasil, Gremio. Kontrak pemain berusia 37 tahun itu akan habis pada akhir Desember 2024 dan memiliki opsi perpanjangan satu musim.

Sementara Luis Suarez mengatakan Inter Miami merupakan klub terakhiryang akan dibelanya, sebelum resmi pensiun. Namun, ia belum memutuskan kapan akan gantung sepatu sebagai pemain profesional.

"Inter Miami adalah klub terakhir dalam karir saya. Saya belum tahu tanggalnya, tetapi ini adalah langkah terakhir," kata Luis Suarez dikutip dari Goal International, Jumat (16/2/2024).

Mantan penyerang Timnas Uruguay itu pun mengaku sudah siap untuk menjalani hidup, setelah benar-benar pensiun dari sepak bola. Meski tidak kuat untuk membicarakan masa depan, tetapi Luis Suarez mengaku bahwa sebagai pemain sepak bola tidak akan pernah siap untuk mengakhiri karirnya.

"Saya juga siap menghadapi tantangan terakhir dan saya harus memikirkan tentang kualitas hidup setelahnya. Saya membicarakan hal ini dan saya merasa ingin menangis karena itulah diri saya, tetapi Anda harus mempersiapkan diri," ujarnya.