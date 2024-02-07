Hasil Vissel Kobe vs Inter Miami di Laga Uji Coba: Lionel Messi Main 30 Menit, The Herons Kalah Adu Penalti 3-4

TOKYO - Hasil Vissel Kobe vs Inter Miami di laga uji coba sudah diketahui. Pertandingan di National Stadium, Tokyo, Jepang, Rabu (7/2/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 0-0. Via adu penalti, sang jagoan Jepang menang 4-3.

Tuan rumah bermain dominan sepanjang 90 menit. Hanya saja, tamunya juga mampu bertahan dengan baik.

Jalannya Pertandingan

Vissel Kobe langsung memberikan ancaman kepada pertahan Inter Miami, tetapi usaha Jean Patric pada menit ketiga masih belum berhasil usai tendanganya masih bisa diantisipasi kiper lawan. Sementara pada menit ke-10, Takahiro Ogihara gagal memaksimalkan peluang usai tendangannya melambung tinggi meski tak mendapatkan penjagaan dari pemain Inter Miami.

Memasuki menit ke-30, Inter Miami bermain dibawah tekanan dan kesulitan untuk bisa menembus solidnya pertahan Vissel Kobe. Sementara pada menit ke-32, Inter Miami mendapatkan peluang tetapi tendangan Robert Taylor dari luar kotak penalti masih melambung tinggi.

Vissel Kobe terus mendominasi jalannya pertandingan hingga memasuki menit ke-45, tetapi masih belum bisa mendapatkan gol. Sedangkan Luis Suarez dan kawan-kawan masih kesulitan untuk membangun serangan.

Alhasil, Vissel Kobe dan Inter Miami menutup babak pertama dengan hasil imbang 0-0. Kedua tim pun akan mencoba tampil lebih baik di babak berikutnya.

Tak berbeda dengan sebelumnya, Vissel Kobe bermain menyerang sejak awal laga. Namun, mereka masih kesulitan untuk menembus pertahanan Inter Miami.

Pada menit ke-60, Inter Miami mencoba untuk menembus pertahan Vissel Kobe dengan menarik keluar David Ruiz untuk memasukkan Lionel Messi. Sedangkan pada menit ke-62, Vissel Kobe mendapatkan peluang bagus untuk mencetak gol melalui serangan balik cepat, tetapi Jean Patric yang berada di depan gawang gagal mencetak gol usai salah satu pemain bertahan Inter Miami berhasil mengganggu pergerakannya.