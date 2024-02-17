Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Massimiliano Allegri Peringatkan Skuad Juventus Jelang Lawan Hellas Verona

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |15:06 WIB
Skuad Juventus diharapkan memerhatikan detail jelang lawan Verona (Foto: Reuters/Massimo Pinca)
A
A
A

TURIN - Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, memperingatkan anak asuhnya jelang menghadapi Hellas Verona pada giornata 25 Liga Italia 2023-2024. Ia meminta Adrien Rabiot dan kawan-kawan untuk memperhatikan detail permainan agar bisa meraih kemenangan.

Juventus akan bertandang ke markas Hellas Verona, Stadion Marcantonio Bentegodi, Verona, Italia, Minggu 18 Februari 2024 pukul 00.00 WIB Laga tersebut akan menjadi momentum kebangkitan Bianconeri.

Juventus takluk dari Udinese 0-1

Pasalnya, pada tiga pertandingan sebelumnya, Juventus gagal meraih poin maksimal. Federico Chiesa dan kolega ditahan imbang Empoli (1-1) kemudian dikalahkan Inter Milan (0-1), dan tunduk dari Udinese (0-1).

Tiga pertandingan terakhir menjadi alarm kebangkitan untuk Juventus. Allegri mengatakan sudah mengevaluasi para pemainnya setelah tiga laga tersebut. Menurutnya, tim bermain cukup bagus.

"Kami telah meninjau performa di tiga pertandingan terakhir: kami harus bekerja keras, karena tidak baik jika hanya mengumpulkan satu poin di kandang dalam dua pertandingan: itu bukanlah penampilan yang negatif, bahkan dengan data yang ada di tangan,” kata Allegri dilansir dari laman resmi Juventus, Sabtu (17/2/2024).

Akan tetapi, pria asal Italia itu menuturkan Juventus hanya kurang memerhatikan detail dalam permainan sehingga berujung kesalahan. Oleh karena itu, Allegri ingin skuad si Nyonya Tua untuk bermain dengan konsentrasi penuh.

Halaman:
1 2
      
