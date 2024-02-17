Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Waktu Pengumuman Transfer Kylian Mbappe ke Real Madrid Diungkap Jurnalis Prancis, Ini Jadwalnya!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |12:24 WIB
Waktu Pengumuman Transfer Kylian Mbappe ke Real Madrid Diungkap Jurnalis Prancis, Ini Jadwalnya!
Kylian Mbappe kala membela Timnas Prancis. (Foto: UEFA)
A
A
A

PENGUMUMAN transfer Kylian Mbappe ke Real Madrid diungkap jurnalis Prancis, Frederic Hermel. Dia menyebut Los Blancos -julukan Real Madrid- ingin mengumumkan kedatangan Mbappe pada April-Mei 2024.

Mbappe diketahui telah memutuskan angkat kaki dari Paris Saint-Germain (PSG) di akhir musim ini. Dia tidak akan memperpanjang kontraknya yang habis di akhir Juni 2024.

Kylian Mbappe

Alhasil, Mbappe akan meninggalkan PSG dengan status ages bebas atau gratis pada musim panas Juni 2024. Bak gayung bersambut, Mbappe santer dilaporkan menuju ke Real Madrid.

Sementara itu, pihak Los Blancos dikabarkan sedang menyiapkan tanggal yang tepat untuk mengumumkan penandatanganan Mbappe. Sejauh ini, belum ada pengumuman resmi yang akan dibuat dalam waktu dekat antara kedua belah pihak.

Namun, RMC Sport melaporkan bahwa perpindahan Mbappe ke Real Madrid akan selesai sebelum musim panas 2024. Hal itu diperkuat oleh jurnalis Frederic Hermel.

Hermel menegaskan bahwa Real Madrid ingin mengumumkan penandatanganan Mbappe sekitar April atau Mei 2024. Mereka enggan terburu-buru karena fokus melakoni Liga Champions 2023-2024.

“Apa yang diberitahukan kepada saya beberapa minggu lalu adalah bahwa Real ingin mengumumkannya pada bulan April-Mei, bukan sebelumnya," kata Frederic Hermel, dikutip dari Goal International, Sabtu (17/2/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/29/51/1649551/daftar-wakil-indonesia-di-malaysia-open-2026-debut-super-1000-raymondjoaquin-noz.jpg
Daftar Wakil Indonesia di Malaysia Open 2026: Debut Super 1000 Raymond/Joaquin
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/29/kevin_diks.jpg
Kevin Diks Solid! Monchengladbach Imbangi Klub Peringkat 2 Bundesliga
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement