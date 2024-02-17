Waktu Pengumuman Transfer Kylian Mbappe ke Real Madrid Diungkap Jurnalis Prancis, Ini Jadwalnya!

PENGUMUMAN transfer Kylian Mbappe ke Real Madrid diungkap jurnalis Prancis, Frederic Hermel. Dia menyebut Los Blancos -julukan Real Madrid- ingin mengumumkan kedatangan Mbappe pada April-Mei 2024.

Mbappe diketahui telah memutuskan angkat kaki dari Paris Saint-Germain (PSG) di akhir musim ini. Dia tidak akan memperpanjang kontraknya yang habis di akhir Juni 2024.

Alhasil, Mbappe akan meninggalkan PSG dengan status ages bebas atau gratis pada musim panas Juni 2024. Bak gayung bersambut, Mbappe santer dilaporkan menuju ke Real Madrid.

Sementara itu, pihak Los Blancos dikabarkan sedang menyiapkan tanggal yang tepat untuk mengumumkan penandatanganan Mbappe. Sejauh ini, belum ada pengumuman resmi yang akan dibuat dalam waktu dekat antara kedua belah pihak.

Namun, RMC Sport melaporkan bahwa perpindahan Mbappe ke Real Madrid akan selesai sebelum musim panas 2024. Hal itu diperkuat oleh jurnalis Frederic Hermel.

Hermel menegaskan bahwa Real Madrid ingin mengumumkan penandatanganan Mbappe sekitar April atau Mei 2024. Mereka enggan terburu-buru karena fokus melakoni Liga Champions 2023-2024.

“Apa yang diberitahukan kepada saya beberapa minggu lalu adalah bahwa Real ingin mengumumkannya pada bulan April-Mei, bukan sebelumnya," kata Frederic Hermel, dikutip dari Goal International, Sabtu (17/2/2024).