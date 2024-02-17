Respons Jude Bellingham Setelah Kylian Mbappe Dikabarkan Gabung Real Madrid pada Musim Panas 2024

RESPONS Jude Bellingham setelah Kylian Mbappe dikabarkan gabung Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2024 akan diulas Okezone. Menurut laporan jurnalis Italia, Fabrizio Romano, Kylian Mbappe sudah berpamitan kepada Presiden Paris Saint-Germain (PSG), Nasser Al-Khelaifi, untuk meninggalkan Stade Parc des Princes pada musim panas 2024.

Di saat bersamaan, manajemen Real Madrid juga sudah melemparkan proposal penawaran kontrak kepada penyerang asal Prancis tersebut. Di tengah isu yang sangat hangat itu, Jude Bellingham ditanya tentang Kylian Mbappe yang akan bergabung dengannya di Real Madrid.

Namun, gelandang Timnas Inggris itu menjawab tidak tahu dan enggan berkomentar soal rumor tersebut.

“Saya tidak bisa berkomentar, saya tidak tahu situasinya. Bahkan, seluruh kisah saya telah mengajarkan saya bahwa tidak semua yang Anda lihat itu benar," kata Jude Bellingham mengutip dari Sportbible, Sabtu (17/2/2024).

Meski begitu, Jude Bellingham memuji Kylian Mbappe setinggi langit. Ia memberikan isyarat atau kode bahwa setiap pemain sepakbola termasuk dirinya pasti ingin bermain satu tim dengan sang juara Piala Dunia 2018 tersebut.

“Dia pemain hebat, apa pun yang dia pilih, semua yang terbaik untuknya. Apakah saya ingin bermain dengan pemain seperti Kylian Mbappe? Siapa yang tidak mau?” cetus Bellingham.