Gabung Real Madrid, Kylian Mbappe Lewati Rekor Gol Cristiano Ronaldo?

JIKA gabung Real Madrid, Kylian Mbappe sanggup melewati rekor gol Cristiano Ronaldo? Sekadar diketahui, Kylian Mbappe dikabarkan akan gabung Real Madrid pada musim panas 2024.

Menurut laporan Fabrizio Romano, penyerang asal Prancis itu sudah meminta izin kepada presiden Paris Saint-Germain (PSG), Nasser Al Khelaifi, untuk angkat kaki secara gratis di musim panas 2024. Di saat bersamaan, manajemen Real Madrid langsung melemparkan proposal kontrak kepada penyerang 25 tahun tersebut.

(Kylian Mbappe siap jadi bomber Real Madrid. (Foto: REUTERS)

“Gaji yang ditawarkan Real Madrid kepada Kylian Mbappe lebih rendah ketimbang tawaran yang juga diajukan pada 2022. Madrid ingin Mbappe gabung dengan mereka untuk menyelesaikan saga transfer ini. Proposal kontrak penawaran sudah di tangan Kylian Mbappe,” kata Fabrizio Romano di akun X-nya, @FabrizioRomano.

“Hubungan Mbappe dan presiden Real Madrid, Florentino Perez, sangat bagus. Sebelumnya pada 21 Mei 2022 Mbappe mengaku mendapat telefon dari presiden Real Madrid,” sambung Fabrizio Romano.

Sekarang yang jadi pertanyaan, Kylian Mbappe yang dikenal sebagai bomber haus gol, sanggupkah merebut status pencetak gol terbanyak Real Madrid dari tangan Cristiano Ronaldo? CR7 –sapaan akrab Cristiano Ronaldo– saat ini berstatus top skor sepanjang masa Real Madrid.

Selama sembilan tahun (2009-2018) membela Real Madrid, Cristiano Ronaldo mengemas 450 gol hanya dari 438 pertandingan! Jika dirata-rata, Cristiano Ronaldo mengemas 1,027 gol per pertandingan.