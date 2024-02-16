Prediksi Line Up Real Madrid Setelah Diperkuat Kylian Mbappe dan Alphonso Davies di Musim 2024-2025: Treble Winners di Depan Mata?

PREDIKSI line up Real Madrid setelah diperkuat Kylian Mbappe dan Alphonso Davies di musim 2024-2025 akan diulas Okezone. Real Madrid kabarnya sudah memberikan proposal penawaran kontrak kepada Kylian Mbappe yang sudah izin pamit kepada presiden Paris Saint-Germain (PSG), Nasser Al-Khelaifi.

“Gaji yang ditawarkan Real Madrid kepada Kylian Mbappe lebih rendah ketimbang tawaran yang juga diajukan pada 2022. Madrid ingin Mbappe gabung dengan mereka untuk menyelesaikan saga transfer ini. Proposal kontrak penawaran sudah di tangan Kylian Mbappe,” kata Fabrizio Romano di akun X-nya, @FabrizioRomano.

(Kylian Mbappe siap tempur bersama Real Madrid. (Foto: REUTERS)

“Hubungan Mbappe dan presiden Real Madrid, Florentino Perez, sangat bagus. Sebelumnya pada 21 Mei 2022 Mbappe mengakku mendapat telefon dari presiden Real Madrid,” sambung Fabrizio Romano.

Selain Kylian Mbappe, Real Madrid dikabarkan bakal mendapatkan Alphonso Davies pada bursa transfer musim panas 2024. Menurut laporan media Spanyol Relovo, kesepakatan sudah tercapai antara Real Madrid dan pemain asal Kanada tersebut.

Jika dua nama ini benar datang, begitu berbahayanya skuad Los Blancos –julukan Real Madrid– musim depan. Bukan tak mungkin di bawah arahan Carlo Ancelotti, Real Madrid bakal merebut treble winners pertama mereka sepanjang sejarah.

Dalam pola 4-3-1-2 racikan Carlo Ancelotti, posisi penjaga gawang diberikan kepada Thibaut Courtous. Lanjut ke posisi empat bek sejajar ada Dani Carvajal, Antonio Rudiger, David Alaba dan Alphonso Davies.