Diincar 4 Klub Top Eropa, Begini Respons Pelatih Girona Michel Sanchez

DIINCAR 4 klub top Eropa seperti Bayern Munich, Chelsea, Liverpool dan Barcelona, pelatih Girona Michel Sanchez merendah. Ia mengaku bisa menjadi seperti sekarang berkat bantuan seluruh elemen di Girona.

Musim ini Michel Sanchez mengantarkan Girona ke jalur juara Liga Spanyol 2023-2024. Hingga pekan ke-24 Liga Spanyol 2023-2024, Girona duduk di posisi dua dengan 56 angka, terpaut lima poin dari Real Madrid di puncak.

(Girona bersaing di jalur juara Liga Spanyol 2023-2024. (Foto: REUTERS)

Pencapaian ini masuk kategori istimewa. Sebab, Girona tidak memiliki pemain bintang layaknya Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid dan lain-lain.

Satu hal yang pasti, eks pelatih Rayo Vallecano itu menjelaskan bisa seperti ini karena Girona. Menurutnya, Blanquivermells –julukan Girona– memberikan dukungan yang positif sehingga membuatnya bahagia.

“Saya menjadi pelatih yang lebih baik berkat klub ini,” kata Michel Sanchez mengutip dari Tribalfootball, Sabtu (17/2/2024).