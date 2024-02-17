Manchester United Disarankan Gerak Cepat Rekrut Kaoru Mitoma dari Brighton

MANCHESTER - Manchester United disarankan bergerak cepat untuk mendatangkan Kaoru Mitoma dari Brighton & Hove Albion. Legenda Setan Merah, Louis Saha menilai winger asal Jepang itu punya prospek besar dan cocok dengan gaya main Manchester United.

Brighton & Hove Albion mengeluarkan uang sebesar Rp52,13 miliar untuk menebus Kaoru Mitoma dari Kawasaki Front pada Agustus 2021. Pemain berusia 26 tahun itu pun sempat dipinjamkan ke klub kasta tertinggi Belgia, Union Saint-Gilloise pada 2021-2022.

Sementara pada musim 2023/2024, Kaoru Mitoma menjadi andalan Brighton & Hove Albion untuk bermain di sisi kiri. Meski sempat mengalami cedera engkel, tetapi ia masih bisa menunjukkan performa apik dengan memberikan tiga gol dan enam assist dari 25 penampilan di semua kompetisi,

Selain itu, Kaoru Mitoma sempat memperkuat Jepang di Piala Asia 2023. Namun, ia hanya bermain sebanyak dua laga dan gagal membawa Samurai Biru menjadi juara usai menelan kekalahan 1-2 dari Iran di babak perempat final.

Sementara Louis Saha mengakui Kaoru Mitoma menjadi salah satu pemain apik di Liga Inggris, karena mempunyai kontribusi besar bagi Brighton & Hove Albion. Bahkan, ia menilai Kaoru Mitoma merupakan pemain pekerja keras, mudah beradaptasi, dan sangat cocok untuk Manchester United.

"Dia adalah pemain hebat yang menunjukkan ketenangan dan memberikan banyak jaminan bagi rekan setim (untuk mencetak gol) dan manajernya (kemenangan bagi Brighton & Hove Albion)," kata Louis Saha dikutip dari Metro UK, Jumat (16/2/2024).