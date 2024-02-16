Usai Pecat Jurgen Klinsmann, KFA Tertarik Jadikan Park Hang-seo sebagai Pelatih Timnas Korea Selatan

SEOUL – Federasi Sepakbola Korea Selatan (KFA) kini tengah mencari pelatih baru usai memecat Jurgen Klinsmann dari kursi kepelatihan Timnas Korea Selatan. Menariknya, nama mantan pelatih Timmas Vietnam, Park Hang-seo dikabarkan masuk ke dalam radar juru taktik yang diincar oleh pihak PSSI-nya Korea Selatan tersebut.

Ya, KFA baru saja memecat Jurgen Klinsmann. Pelatih asal Jerman itu ‘ditendang’ karena gagal membawa Taegeuk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan- juara Piala Asia 2023.

Korea Selatan asuhan Klinsmann harus terhenti di semifinal setelah kalah dari Yordania (0-2), Selasa (6/2/2024) lalu. Kegagalan ini membuat Klinsmann diprotes keras oleh penggemar Korea Selatan dan KFA itu sendiri.

Saat ini, KFA disinyalir akan menggantikan peran Klinsmann dengan satu dari legendanya, Hong Myung-bo dan Kim Ki-dong. Namun, ada satu nama lagi yang disebut pantas memimpin Taegeuk Warriors.

Dia adalah Park Hang-seo yang diyakini pantas untuk menjadi juru latih anyar Korea Selatan. Menurut laporan Think Curve, PHS bahkan didukung oleh beberapa orang yang salah satunya adalah Profesor di Korea University, Yoon Song-hak.

Yoon menuliskan sebuah artikel yang membandingkan cara memimpin Klinsmann dan PHS. Dalam artikel tersebut, PHS disebut lebih baik ketimbang Klinsmann secara manajemen tim dan kedisiplinan.