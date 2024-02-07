Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Cetak Sejarah, tapi Park Hang-seo yang Diminta Jadi Pelatih Timnas Korea Selatan Gantikan Jurgen Klinsmann

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |14:59 WIB
Shin Tae-yong Cetak Sejarah, tapi Park Hang-seo yang Diminta Jadi Pelatih Timnas Korea Selatan Gantikan Jurgen Klinsmann
Park Hang-seo dinilai cocok menangani Timnas Korea Selatan. (Foto: VFF)
A
A
A

SHIN Tae-yong yang mencetak sejarah, tetapi Park Hang-seo yang diminta menjadi pelatih Timnas Korea Selatan menggantikan Jurgen Klinsmann. Publik sepakbola Korea Selatan meminta Federasi Sepakbola Korea Selatan (KFA) memecat Jurgen Klinsmann dari kursi pelatih Taeguk Warriors –julukan Timnas korea Selatan.

Desakan itu muncul karena Korea Selatan terhenti langkahnya di semifinal Piala Asia 2023. Bermodalkan pemain-pemain seperti Son Heung-min, Lee Kang-in hingga Kim Min-jae, Korea Selatan harusnya keluar menjadi juara Piala Asia 2023.

Muncul desakan agar KFA segera memecat Jurgen Klinsmann. (Foto: REUTERS)

Muncul desakan agar KFA segera memecat Jurgen Klinsmann. (Foto: REUTERS)

Terlebih pesaing terkuat Korea Selatan, Jepang, sudah rontok di perempatfinal Piala Asia 2023. Lebih ironis lagi, Korea Selatan kalah 0-2 dari tim yang ranking FIFA-nya jauh di bawah mereka, yakni Yordania.

Saat ini banyak pencinta sepakbola Korea Selatan yang menuntut KFA segera menunjuk Park Hang-seo sebagai pelatih Son Heung-min dan kawan-kawan. Lantas, kenapa Park Hang-seo yang dijagokan bukan Shin Tae-yong, sosok yang baru saja mengantarkan Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke fase gugur Piala Asia?

Pertama, Park Hang-seo berstatus tidak menangani klub atau tim nasional mana pun setelah meninggalkan Timnas Vietnam pada Januari 2023. Di saat bersamaan, Shin Tae-yong masih terikat kontrak bersama Timnas Indonesia hingga 30 Juni 2024.

Selain itu secara prestasi di level negara, Park Hang-seo juga lebih mentereng ketimbang Shin Tae-yong. Bermodalkan pemain-pemain muda, Park Hang-seo mengantarkan Timnas Vietnam juara Piala AFF 2018 dan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia.

Halaman:
1 2
      
