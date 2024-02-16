Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Timnas Vietnam Tak Gentar Sedikit pun meski Timnas Indonesia Tambah Pemain Naturalisasi Lagi Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |17:22 WIB
Penyebab Timnas Vietnam Tak Gentar Sedikit pun meski Timnas Indonesia Tambah Pemain Naturalisasi Lagi Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas Indonesia saat hadapi Vietnam di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
PENYEBAB Timnas Vietnam tak gentar sedikit pun meski Timnas Indonesia menambah pemain naturalisasi lagi jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Garuda berpeluang menambah pemain naturalisasi lagi dalam waktu dekat ini.

Paling dekat Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen bisa bergabung dengan pasukan Shin Tae-yong karena proses naturalisasi kedua pemain tersebut sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Jika proses naturalisasi itu selesai sebelum pertengahan Maret 2024, maka Vietnam jelas harus waspada.

Sebelumnya di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia diperkuat delapan pemain keturunan dan naturalisasi. Dengan komposisi itu, Garuda sukses menembus 16 besar dan mengalahkan Vietnam 1-0 saat di fase grup.

Dengan tambahan Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen, maka 10 pemain keturunan dan naturalisasi berpeluang tampil di laga lanjutan Grup F Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Garuda akan melawan Vietnam di dua laga beruntun secara kandang-tandang, tepatnya pada 21 dan 26 Maret 2024.

Timnas Indonesia vs Vietnam

Kendati demikian, menurut media asal Vietnam, BGTV, tim berjuluk Golden Star Warriors seharusnya tidak perlu panik. Sebab media Vietnam itu percaya skuad Philippe Troussier sudah cukup kuat untuk dapat mengimbangi permainan Timnas Indonesia yang kini banyak diperkuat pemain naturalisasi.

BGTV bahkan menilai kekalahan Vietnam 0-1 di Piala Asia 2023 bukan karena kalah dari segi kualitas skuad. Mereka menilai Vietnam kalah karena faktor kurang beruntung.

