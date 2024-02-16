Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Foto Bareng Madam Pang, Langsung Jadi Sorotan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |16:24 WIB
Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Foto Bareng Madam Pang, Langsung Jadi Sorotan!
Asnawi Mangkualam bersama pemilik Port FC, Madam Pang. (Foto: Instagram/asnawi_bhr)
A
A
A

KAPTEN Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, foto bareng dengan pemilik Port FC sekaligus presiden Federasi Sepakbola Thailand, Madam Pang. Momen ini diunggah Asnawi Mangkualam di akun Instagram-nya, @asnawi_bhr.

“Terima kasih sudah memberi dukungan kepada saya dan Port Team,” kata Asnawi Mangkualam di stories Instagram-nya, sembari menandai akun Instagram Madam Pang, @panglamsam.

Foto Asnawi Mangkualam bersama Madam Pang yang terkenal dengan kecantikannya, menjadi sorotan netizen di media sosial. Akun TikTok dengan emoji mata pun membagikan foto Asnawi Mangkualam dan Madam Pang, dan langsung mendapat banyak komentar.

“Gw juga pengen capt foto sama Madam Pang,” tulis akun wongdewek.

“Dirangkul gak tuh,” sambung akun meisya meicella.

Asnawi Mangkualam bersama Madam Pang

Setelah meninggalkan Jeongnam Dragons pada akhir 2023, Asnawi Mangkualam memutuskan gabung klub Liga 1 Thailand, Port FC. Port FC bukanlah tim sembarangan.

Port FC pernah tiga kali juara Piala FA Thailand dan sekali menjadi runner-up Liga 1 Thailand. Musim ini Port FC masih menjaga asa juara Liga 1 Thailand.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186541/berikut_empat_pelatih_asing_tersukses_di_timnas_indonesia-SPAI_large.jpg
4 Pelatih Asing Tersukses di Timnas Indonesia, Nomor 1 Beri Emas SEA Games!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186178/sumardji-is0A_large.jpg
Anti Salah Pilih, PSSI Siapkan Daftar Panjang Pertanyaan Wawancara untuk Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186385/jean_paul_van_gastel_diketahui_pernah_jadi_asisten_pelatih_giovanni_van_bronckhorst-ipQU_large.jpeg
Pernah Jadi Asistennya, Jean-Paul van Gastel Komentari Peluang Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186250/berikut_tiga_pelatih_asal_inggris_yang_cocok_latih_timnas_indonesia-VN1v_large.jpg
3 Pelatih Asal Inggris yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Kunjungi SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/51/1649369/belitung-multisport-festival-2026-legenda-triathlon-dunia-ambil-bagian-zra.webp
Belitung Multisport Festival 2026, Legenda Triathlon Dunia Ambil Bagian
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/gelandang_timnas_indonesia_u_22_arkhan_fikri.jpg
Daftar 8 Pemain yang Dicoret dari Timnas Indonesia U-22 jelang SEA Games 2025, Ada Arkhan Fikri
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement