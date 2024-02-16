Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Foto Bareng Madam Pang, Langsung Jadi Sorotan!

KAPTEN Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, foto bareng dengan pemilik Port FC sekaligus presiden Federasi Sepakbola Thailand, Madam Pang. Momen ini diunggah Asnawi Mangkualam di akun Instagram-nya, @asnawi_bhr.

“Terima kasih sudah memberi dukungan kepada saya dan Port Team,” kata Asnawi Mangkualam di stories Instagram-nya, sembari menandai akun Instagram Madam Pang, @panglamsam.

Foto Asnawi Mangkualam bersama Madam Pang yang terkenal dengan kecantikannya, menjadi sorotan netizen di media sosial. Akun TikTok dengan emoji mata pun membagikan foto Asnawi Mangkualam dan Madam Pang, dan langsung mendapat banyak komentar.

“Gw juga pengen capt foto sama Madam Pang,” tulis akun wongdewek.

“Dirangkul gak tuh,” sambung akun meisya meicella.

Setelah meninggalkan Jeongnam Dragons pada akhir 2023, Asnawi Mangkualam memutuskan gabung klub Liga 1 Thailand, Port FC. Port FC bukanlah tim sembarangan.

Port FC pernah tiga kali juara Piala FA Thailand dan sekali menjadi runner-up Liga 1 Thailand. Musim ini Port FC masih menjaga asa juara Liga 1 Thailand.