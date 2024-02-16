Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Andai Dulu Chelsea Rekrut Romelu Lukaku dan Virgil Van Dijk, Antonio Conte Sesumbar The Blues Bisa Dominasi Liga Inggris

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |22:01 WIB
Andai Dulu Chelsea Rekrut Romelu Lukaku dan Virgil Van Dijk, Antonio Conte Sesumbar <i>The Blues</i> Bisa Dominasi Liga Inggris
Momen Antonio Conte baru direkrut Chelsea sebagai pelatih. (Foto: Reuters)
A
A
A

MILAN - Pelatih asal Italia, Antonio Conte bernostalia dengan menceritakan masa-masa awalnya melatih Chelsea. Menurut Conte, dirinya bisa saja mendominasi Liga Inggris andai Chelsea kala itu berhasil mendatangkan dua pemain penting, yang mana nyatanya gagal direkrut, yakni Romelu Lukaku dan Virgil Van Dijk.

Ya, Antonio Conte sempat melatih Chelsea pada 2016 hingga 2018. Pada musim perdananya, ia berhasil memberikan gelar Liga Inggris dan musim selanjutnya memenangkan Piala FA.

Sementara pada 2017, Antonio Conte berencana untuk mendatangkan Virgil Van Dijk untuk mengisi posisi lini pertahan Chelsea dan Romelu Lukaku di lini depan. Menurutnya The Blues bisa mendominasi Liga Inggris, jika mampu mendatangkan dua pemain tersebut.

"Setelah musim pertama saya di Chelsea, ketika kami memenangkan gelar, kami bisa saja menjadi dominan di Inggris. Kami berbicara dengan (Romelu) Lukaku dan (Virgil) Van Dijk, dan dengan dua pemain penting itu, kami bisa saja mengubah situasi," kata Antonio Conte dikutip dari Tribal Football, Jumat (16/2/2024).

Antonio Conte

Namun, Chelsea justru mendatangkan Antonio Rudiger dari AS Roma pada musim panas 2017. Sedangkan, Virgil van Dijk memutuskan untuk memperkuat Liverpool pada Januari 2018.

Kemudian Chelsea gagal mendapatkan Romelu Lukaku yang lebih memilih Manchester United pada Juli 2017. The Blues pun akhirnya mendatangkan Alvaro Morata, tetapi gagal menunjukkan performa terbaiknya.

Halaman:
1 2
      

