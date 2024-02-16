Brentford vs Liverpool: Harvey Elliott Minta The Reds Tunjukkan Kualitas

BRENTFORD - Liverpool akan menghadapi Brentford di pertandingan ke-25 Liga Inggris 2023-2024. Laga tersebut akan berlangsung di Gtech Community Stadium, Sabtu (17/2/2024) pukul 19.30 WIB.

Jelang laga tersebut, gelandang Liverpool, Harvey Elliott meminta rekan-rekannya untuk menunjukkan kualitas di markas lawan. Terlebih The Bees -julukan Brentford- sempat mengalahkan The Reds -julukan Liverpool- musim lalu saat bermain di kandang sendiri.

Kemenangan di laga nanti, akan membuat Liverpool menjauhkan kejaran Manchester City dan Arsenal. Sebab, The Reds sedang memimpin klasemen sementara dengan 54 poin dan unggul dua angka dari Manchester City dan Arsenal.

Menjelang laga nanti, Harvey Elliott mengakui menghadapi Brentford bukanlah pertandingan mudah untuk Liverpool. Terlebih, The Bees memiliki pemain bertalenta serta dukungan dari para penggemar di kandang sendiri akan membuat Brentford lebih termotivasi.

"Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Brentford memiliki talenta yang hebat dan berencana bermain bagus, terutama di kandang sendiri dan mendapatkan dukungan dari para penggemar," kata Harvey Elliott dikutip dari laman resmi Liverpool, Jumat (16/2/2024).

Meski Liverpool sedang memuncaki klasemen, tetapi pemain berusia 20 tahun itu menganggap tidak ada pertandingan yang mudah untuk dijalani timnya. Harvey Elliott meminta rekan-rekannya untuk mengeluarkan kualitas terbaik, karena tak ingin kembali mendapatkan hasil negatif seperti musim lalu.