HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Dia Sosok Penyerang Grade A yang Diprediksi Dinaturalisasi dan Perkuat Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Bahagia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |18:35 WIB
Ini Dia Sosok Penyerang Grade A yang Diprediksi Dinaturalisasi dan Perkuat Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Bahagia!
Shin Tae-yong segera mendapatkan penyerang Grade A untuk Timnas Indonesia. (Foto: REUTERS)
SOSOK penyerang Grade A yang diprediksi dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru-baru ini mengatakan bakal melakukan video conference dengan sejumlah pemain keturunan.

“Ada beberapa pemain lagi yang saya akan video Conference di minggu-minggu ini , tapi namanya belakangan kalau udah datang berarti kalau udah salaman mudah-mudahan masuk, kalau sekarang jangan gosip dulu,” kata Erick Thohir saat diwawancara tvOne.

Erick Thohir

(Erick Thohir akan berkomunikasi dengan penyerang keturunan Grade A. (Foto: Andri Bagus/MPI)

Berdasarkan ucapan Erick Thohir di atas, belum jelas pemain di posisi apa yang bakal dinaturalisasi PSSI. Namun, pengamat sepakbola Tanah Air, Ronny Pangemanan, memberi bocoran.

Bung Ropan –sapaan akrab Ronny Pangemanan– mengatakan, pemain yang dimaksud Erick Thohir berposisi sebagai penyerang. Tak tanggung-tanggung, penyerang itu masuk kategori Grade A alias mentas di kasta tertinggi kompetisi Eropa.

“Satu berita penting yang harus saya sampaikan hari ini. Striker itu sudah ada, tapi ini harus dibicarakan dulu. Striker ini senang dan ingin memperkuat Timnas Indonesia. Striker ini tidak main-main, Grade A,” kata Bung Ropan, Okezone mengutip dari Channel YouTube Bung Ropan, Rabu (14/2/2024).

“Siapa striker tersebut? Masih dirahasiakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Karena kalau disebut namanya kemudian tidak jadi kan tidak enak. Saya juga baru bicara dengan pak Erick dan nantinya pak Erick akan berkomunikasi dengan pemain ini lewat conference atau zoom, ngobrol-ngobrol santai dengan pemain tersebut,” lanjut mantan manajer Persija Jakarta ini.

