HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dapat Penyerang Grade A, Shin Tae-yong Antar Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |16:46 WIB
Dapat Penyerang Grade A, Shin Tae-yong Antar Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?
Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? (Foto: REUTERS)
A
A
A

DAPAT penyerang Grade A, Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Setelah penantian sekian lama, Shin Tae-yong akhirnya hampir pasti mendapatkan penyerang jempolan untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia.

Menurut pengamat sepakbola Ronny Pangemanan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan mengadakan video conference dengan penyerang keturunan Grade A. Berawal dari obrolan inilah, si penyerang berpotensi datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Ole Romeny segera perkuat Timnas Indonesia? (Foto: Instagram/@oleromeny)

(Ole Romeny segera perkuat Timnas Indonesia? (Foto: Instagram/@oleromeny)

“Satu berita penting yang harus saya sampaikan hari ini. Striker itu sudah ada, tapi ini harus dibicarakan dulu. Striker ini senang dan ingin memperkuat Timnas Indonesia. Striker ini tidak main-main, Grade A,” kata Bung Ropan, Okezone mengutip dari Channel YouTube Bung Ropan, Rabu (14/2/2024).

“Siapa striker tersebut? Masih dirahasiakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Karena kalau disebut namanya kemudian tidak jadi kan tidak enak. Saya juga baru bicara dengan pak Erick dan nantinya pak Erick akan berkomunikasi dengan pemain ini lewat conference atau zoom, ngobrol-ngobrol santai dengan pemain tersebut,” lanjut mantan manajer Persija Jakarta ini.

Lantas, siapa penyerang Grade A yang dimaksud? Okezone memprediksi, penyerang Grade A yang dimaksud adalah pemain FC Utrecht, Ole Romeny. Ole Romeny sanggup mengoleksi 11 gol di Liga Belanda 2022-2023!

Jika Ole Romeny hadir, sanggupkah Shin Tae-yong mengantarkan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Peluang itu ada, asalkan pemain-pemain top lain berhasil didatangkan PSSI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
