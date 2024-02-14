Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Phil Foden Setelah Cetak Gol Indah di Laga FC Copenhagen vs Manchester City di 16 Besar Liga Champions 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |11:12 WIB
Respons Phil Foden Setelah Cetak Gol Indah di Laga FC Copenhagen vs Manchester City di 16 Besar Liga Champions 2023-2024
Phil Foden cetak gol indah di laga FC Copenhagen vs Manchester City. (Foto: REUTERS)
WINGER Manchester City, Phil Foden, angkat suara setelah mencetak gol indah ke gawang FC Copenhagen di leg I 16 besar Liga Champions 2023-2024 yang dilangsungkan di Stadion Parken, Rabu (14/2/2024) dini hari WIB.

Pemain asal Inggris itu mengatakan, chemistry-nya yang terbangun maksimal dengan pemain-pemain Manchester City khususnya Kevin De Bruyne, memudahkannya untuk mencetak gol indah bagi sang tim.

Kevin De Bruyne

(Kevin De Bruyne buka keunggulan Manchester City. (Foto: REUTERS)

Dalam laga dini hari tadi, gol-gol The Citizens dicetak Kevin De Bruyne pada menit ke-10 memanfaatkan assist Phil Foden, Bernardo Silva (45’) dan Phil Foden (90+1). Untuk gol Phil Foden tercipta berkat kerja sama apiknya dengan Kevin De Bruyne.

Phil Foden awalnya menggiring bola di kotak penalti FC Copenhagen, dan kemudian mengirim umpan tarik kepada De Bruyne. Pemain berpaspor Belgia itu tanpa ragu mengirim bola kembali kepada Phil Foden yang kemudian melepaskan tembakkan keras.

Hebatnya, umpan De Bruyne berhasil mengelabui banyak pemain bertahan FC Copenhagen. Eks peman Timnas Inggris U-17 itu mengakui sudah tahu ke mana De Bruyne akan mengumpan bola tersebut.

“Saya dan Kevin (De Bruyne) telah membangun hubungan itu sekarang sehingga kami tahu ke mana kami akan melangkah. Dia pemain yang sangat penting bagi kami,” ujar Phil Foden mengutip dari BBC Internasional, Rabu (14/2/2024).

