Curhat Son Heung-min yang Masih Kecewa dengan Hasil Timnas Korea Selatan di Piala Asia 2023

PENGGAWA Tottenham Hotspur, Son Heung-min, masih kecewa dengan hasil yang didapat Timnas Korea Selatan di Piala Asia 2023. Ia mengakui bahwa kegagalan Timnas Korea Selatan melaju ke babak final terasa sangat menyakitkan.

Hal ini disampaikan Son Heung-min usai membawa Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Brighton & Hove Albion di pertandingan ke-24 Liga Inggris 2023-2024. Laga tersebut berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium, Sabtu 10 Februari 2024.

The Lilywhites -julukan Tottenham Hotspur- harus tertinggal terlebih dahulu, setelah tendangan penalti Pascal Gross menit ke-17 tak bisa diantisipasi Guglielmo Vicario. Namun, Tottenham Hotspur mampu membalikan keadaan melalui Pepe Matar Saar menit 61 dan Brennan Johnson 90+6.

Usai laga, Son Heung-min mengaku masih kecewa untuk membahas hasil Piala Asia 2023. Namun, ia mengaku senang kembali bermain bersama Tottenham Hotspur. Baginya, ini menjadi obat atas kegagalan membawa Korea Selatan juara Piala Asia.

“Tidak menyenangkan membicarakan turnamen ini lagi. Benar-benar menyakitkan, namun untuk menyembuhkannya adalah bermain sepakbola lagi untuk membuat saya tersenyum lagi," kata Son Heung-min, dikutip dari Tribal Football, Rabu (14/2/2024).