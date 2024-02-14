Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Liga Champions 2023-2024: PSG Diminta Waspadai Permainan Kolektif Real Sociedad

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |16:06 WIB
Liga Champions 2023-2024: PSG Diminta Waspadai Permainan Kolektif Real Sociedad
PSG akan menghadapi Real Sociedad di 16 besar Liga Champions 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

PARIS – Paris Saint-Germain (PSG) akan menghadapi Real Sociedad di leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Gelandang PSG, Fabian Ruiz mengimbau timnya untuk mewaspadai permainan kolektif dari Txuri-Urdin -julukan Real Sociedad.

Pertandingan itu akan digelar di Parc des Princess, Paris, Prancis pada Kamis (15/2/2024) pukul 03.00 WIB. Laga ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya kedua tim bertemu di Liga Champions.

Les Parisiens -julukan PSG- yang turun dengan kekuatan penuh mempunyai ‘pembisik’ di skuadnya. Ya, Fabian Ruiz yang berpengalaman merumput di Liga Spanyol bersama Real Betis tentu saja tahu karakteristik Real Sociedad.

“Ya, saya sangat mengenal tim ini (Real Sociedad), kami tahu ini adalah tim yang sangat hebat, mereka punya pemain-pemain berkualitas tinggi. Mereka terorganisir dengan sangat baik, mereka menekan dengan sangat keras, mereka bekerja keras secara kolektif,” ungkap Ruiz dilansir dari Culture PSG, Rabu (14/2/2024).

“Mereka akan menatap langsung ke mata kami dan mereka suka menguasai bola seperti halnya melakukan counter-pressing, dan mereka melakukannya dengan sangat baik,” sambungnya.

Walau demikian, Ruiz menegaskan timnya tidak akan gentar menghadapi Real Sociedad. Pemain berusia 27 tahun itu menuturkan, Les Parisiens mempunyai cara tersendiri untuk merengkuh kemenangan.

