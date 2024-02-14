Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Daftar Top Skor Liga Champions 2023-2024: Erling Haaland hingga Antoine Griezmann Masih Kukuh di Puncak!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |06:08 WIB
Daftar Top Skor Liga Champions 2023-2024: Erling Haaland hingga Antoine Griezmann Masih Kukuh di Puncak!
Erling Haaland kala berlaga bersama Manchester City. (Foto: Reuters)
A
A
A

DAFTAR top skor Liga Champions 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Nama Erling Haaland (Manchester City) hingga Antoine Griezmann (Antoine Griezmann) masih kukuh di puncak daftar top skor.

Ajang Liga Champions 2023-2024 berlanjut semalam. Ada sederet laga seru yang tersaji dalam leg I babak 16 besar.

Erling Haaland

Hasil manis pun diraih sejumlah tim. Di antaranya, ada Real Madrid yang dengan susah payah berhasil menang atas RB Leipzig. Berlaga di Stadion Red Bull Arena, Leipzig, Rabu (14/2/2024) dini hari WIB, Madrid menang dengan skor tipis 1-0 berkat gol Brahim Diaz (49').

Kemudian, Manchester City juga meraih hasil manis. Mereka sukses mempermalukan Copenhagen di Stadion Parken, Copenhagen, Denmark, Rabu (14/2/2024) dini hari WIB.

Pasukan Josep Guardiola menang meyakinkan dengan skor 3-1. Tiga gol Man City disarangkan Kevin de Bruyne (10'), Bernardo Silva (45'), dan Phil Foden (90+3').

Meski striker bintang Man City, Erling Haaland, tak mencetak gol ke gawang FC Copenhagen, namanya tetap kukuh di daftar top skor sementara Liga Champions 2023-2024. Catatan gol Haaland tak berubah, yakni masih sebanyak 5 gol.

Selain Haaland, ada 3 nama lainnya yang juga menduduki puncak daftar top skor sementara Liga Champions 2023-2024 karena telah membukukan 5 gol. Mereka adalah Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Alvaro Morata (Atletico Madrid), dan juga Rasmus Hojlund (Manchester United).

Perolehan gol Antoine Griezmann dan juga Alvaro Morata masih bisa bertambah. Sebab, Atletico Madrid juga berhasil lolos ke babak 16 besar. Mereka akan melawan Inter Milan untuk berebut tempat ke perempatfinal. Duel leg I di babak itu sendiri baru akan digelar pada 21 Februari 2024.

Tetapi, catatan bintang Man United, Rasmus Hojlund, dipastikan takkan bertambah. Sebab, Man United sudah tersingkir dari pentas Liga Champions 2023-2024 usai finis di dasar klasemen Grup A.

Halaman:
1 2
      
