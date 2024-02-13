Bus Real Madrid Kecelakaan Jelang Lawan RB Leipzig di 16 Besar Liga Champions 2023-2024, Begini Kondisinya!

BUS yang membawa rombongan pemain dan staff pelatih Real Madrid mengalami kecelakaan di Leizpig, Jerman. Menurut laporan Marca, kecelakaan berawal dari adanya masalah di Bandara Leipzig.

Akibatnya, Carlo Ancelotti dan anak asuhannya terpaksa mendarat di Erfurt. Untuk mencapai Leipzig, skuad Real Madrid pun harus menggunakan bus.

(Bus Real Madrid alami kecelakaan di Jerman. (Foto: Marca)

Dalam perjalanan, tepatnya di Jalan Raya A4, bus Real Madrid mengalami kecelakaan minor. Sebuah mobil Toyota Avensis dikabarkan menabrak bus Real Madrid dan mengalami kerusakan senilai 3 ribu Euro atau sekira Rp50,4 juta.

“Pengemudi mobil mengabaikan bus saat berpindah jalur dan memecahkan kaca spion luar. Toyota Avensis rusak senilai sekitar 3.000 euro. Tingkat kerusakan pada bus Real Madrid masih belum jelas. Setelah berhenti sejenak, untungnya semua yang terlibat melanjutkan perjalanan tanpa insiden,” tulis laman Marca pada Selasa (13/2/2024).

Beruntung, para pemain Real Madrid beserta staf kepelatihan tidak terdampak kecelakaan minor tersebut. Saat ini, Los Blancos -julukan Real Madrid- sudah tiba di hotel tempat menginap mereka di Leipzig.

Terlepas dari itu, kehadiran Real Madrid ke Leipzig sebagai persiapan menghadapi RB Leipzig di leg I 16 besar Liga Champions 2023-2024, Rabu 14 Februari 2024 dini hari WIB. Ini merupakan pertemuan ketiga bagi Real Madrid dan RB Leipzig di Liga Champions.