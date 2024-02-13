Persita Tangerang vs Persebaya Surabaya, Divaldo Alves: Seperti Laga Final

TANGERANG - Pelatih Persita Tangerang, Divaldo Alves mengatakan pertandingan menghadapi Persebaya Surabaya seperti laga final untuk timnya. Meski memiliki kualitas seperti tim Liga 1 lainnya, tetapi ia menilai keberuntungan dan kerja keras di setiap pertandingan akan berbuah poin penuh.

Persita Tangerang akan menghadapi Persebaya Surabaya di pertandingan ke-24 Liga 1 2023-2024. Laga tersebut akan tersaji di Indomilk Arena Stadium, Jumat (23/2/2024) sore WIB.

Pertemuan keduanya pun diprediksi berlangsung ketat, kerna Persita Tangerang dan Persebaya Surabaya sedang berusaha keluar dari papan bawah. Saat ini, Pendekar Cisadane -julukan Persita Tangerang- menempati posisi ke-15 dengan 26 poin dan tertinggal empat angka dari Persebaya Surabaya di peringkat ke-12.

Sementara Divaldo Alves menyadari adanya hal positif dan negatif jeda kompetisi dengan Timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2023. Namun, ia menjelaskan fokusnya saat ini adalah membangun mental dan taktik untuk timnya bisa mendapatkan hasil bagus.

"Ada banyak hal positif dan negatif, namun kami sudah evaluasi dan ingin memperbaiki untuk pertandingan berikutnya. Saya terus fokus membangun mental pemain dan juga taktikal, karena dengan jeda tiga minggu kami sadar bahwa semuanya harus kembali dilatih agar pemain terbiasa," kata Divaldo Alves dikutip dari laman resmi Persita Tangerang, Senin (12/2/2024).

Lebih lanjut, Divaldo Alves mengatakan Persita Tangerang menganggap pertandingan melawan Persebaya Surabaya seperti laga final. Meski memiliki kualitas sama seperti tim lainnya di Liga 1, tetapi ia menilai keberuntungan dan kerja keras akan membuat Pendekar Cisadane bisa mendapatkan hasil bagus.