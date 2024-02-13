Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jadi Pahlawan Kemenangan Chelsea atas Crystal Palace, Conor Gallagher Berhasil Buat Mauricio Pochettino Takjub

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |08:51 WIB
Jadi Pahlawan Kemenangan Chelsea atas Crystal Palace, Conor Gallagher Berhasil Buat Mauricio Pochettino Takjub
Pemain Chelsea, Conor Gallagher. (Foto: Reuters)
LONDON - Pemain Chelsea, Conor Gallagher menjadi pahlawan dalam kemenangan 3-1 The Blues atas Crystal Palace di laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Performa apik Gallagher yang mencetak dua gol untuk Chelsea itu lantas mendapatkan pujian dari sang pelatih, Mauricio Pochettino.

Ya, Chelsea sukses mengalahkan Crystal Palace di pertandingan ke-24 Liga Inggris 2023/2024. Duel dua tim London, Inggris itu berlangsung di Selhurst Park Stadium, Selasa (13/2/2024) dini hari WIB.

Jefferson Lerma (30') sukses membawa Crystal Palace memimpin terlebih dahulu. Namun, Chelsea mampu bangkit untuk mengamankan poin penuh melalui gol Conor Gallagher (47', 90+1') dan Enzo Fernandez (90+4').

Sementara selepas pertandingan, Mauricio Pochettino memberikan pujian atas performa Conor Gallagher karena mampu membantu serangan maupun pertahan Chelsea. Bahkan, ia sangat bahagia dengan adanya Conor Gallagher karena mampu membantu The Blues mengamankan poin penuh.

Conor Gallagher di laga Crystal Palace vs Chelsea

"(Conor Gallagher) adalah pemain dengan komitmen besar terhadap tim dan dia mencoba memberikan semua permainan terbaiknya dalam posisi menyerang dan bertahan, dan itu sangat berharga. Saya sangat bahagia untuknya dan tim karena ini adalah tiga poin yang penting," kata Mauricio Pochettino dikutip dari laman resmi Chelsea, Selasa (13/2/2024).

