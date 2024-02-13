Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Senang Chelsea Menang atas Crystal Palace, Mauricio Pochettino: Modal Bagus untuk Hadapi Manchester City

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |08:16 WIB
Senang Chelsea Menang atas Crystal Palace, Mauricio Pochettino: Modal Bagus untuk Hadapi Manchester City
Chelsea berhasil menang 3-1 atas Crystal Palace di Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON - Bagi pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, kemenangan dramatis atas Crystal Palace yang baru saja diraih The Blues tak hanya sekadar meraih tiga poin saja. Tetapi juga menjadi modal untuk meningkatkan motivasi para pemain yang selanjutnya akan berjumpa lawan berat, Manchester City.

Ya, Chelsea baru saja berhasil meraih kemenangan 3-1 atas Crystal Palace di pertandingan ke-24 Liga Inggris 2023-2024. Berlangsung di Selhurst Park Stadium, Selasa (13/2/2024), The Blues -julukan Chelsea- harus tertinggal terlebih dahulu usai Jefferson Lerma (30') menjebol gawang Dorde Petrovic.

Meski harus tertinggal terlebih dahulu, Chelsea mampu bangkit untuk mengamankan poin penuh. Conor Gallagher (47', 90+1') dan Enzo Fernandez (90+4') sukses menyelamatkan Chelsea dari kekalahan.

Kemenangan atas Crystal Palace membuat Chelsea menghentikan dua kekalahan beruntun. Alhasil, Chelsea menempati posisi ke-10 dengan 34 poin.

Crystal Palace vs Chelsea

Sementara Mauricio Pochettino mengatakan pada babak pertama, Chelsea tampil dengan tempo lambat tetapi mampu bangkit untuk bisa mencetak tiga gol. Bahkan, ia mengatakan timnya benar-benar pantas untuk mendapatkan kemenangan.

"Babak pertama kami sangat lambat dan datar. Kami sangat kecewa selama 45 menit, namun di babak kedua kami memulai pertandingan dengan cara yang seharusnya. Pada akhirnya, saya pikir kami pantas mendapatkannya," kata Mauricio Pochettino dikutip dari Football London, Selasa (13/2/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647687/ikut-kejurnas-pobsi-2025-marlando-sihombing-bidik-emas-biliar-di-sea-games-2025-bms.webp
Ikut Kejurnas POBSI 2025, Marlando Sihombing Bidik Emas Biliar di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/12/bek_sayap_persib_bandung_eliano_reijnders.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persib Vs Lion City di ACL 2, Bobotoh Wajib Simak!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement