Senang Chelsea Menang atas Crystal Palace, Mauricio Pochettino: Modal Bagus untuk Hadapi Manchester City

LONDON - Bagi pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, kemenangan dramatis atas Crystal Palace yang baru saja diraih The Blues tak hanya sekadar meraih tiga poin saja. Tetapi juga menjadi modal untuk meningkatkan motivasi para pemain yang selanjutnya akan berjumpa lawan berat, Manchester City.

Ya, Chelsea baru saja berhasil meraih kemenangan 3-1 atas Crystal Palace di pertandingan ke-24 Liga Inggris 2023-2024. Berlangsung di Selhurst Park Stadium, Selasa (13/2/2024), The Blues -julukan Chelsea- harus tertinggal terlebih dahulu usai Jefferson Lerma (30') menjebol gawang Dorde Petrovic.

Meski harus tertinggal terlebih dahulu, Chelsea mampu bangkit untuk mengamankan poin penuh. Conor Gallagher (47', 90+1') dan Enzo Fernandez (90+4') sukses menyelamatkan Chelsea dari kekalahan.

Kemenangan atas Crystal Palace membuat Chelsea menghentikan dua kekalahan beruntun. Alhasil, Chelsea menempati posisi ke-10 dengan 34 poin.

Sementara Mauricio Pochettino mengatakan pada babak pertama, Chelsea tampil dengan tempo lambat tetapi mampu bangkit untuk bisa mencetak tiga gol. Bahkan, ia mengatakan timnya benar-benar pantas untuk mendapatkan kemenangan.

"Babak pertama kami sangat lambat dan datar. Kami sangat kecewa selama 45 menit, namun di babak kedua kami memulai pertandingan dengan cara yang seharusnya. Pada akhirnya, saya pikir kami pantas mendapatkannya," kata Mauricio Pochettino dikutip dari Football London, Selasa (13/2/2024).