HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Kelar Piala Asia 2023: Melesat Tajam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |09:55 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Kelar Piala Asia 2023: Melesat Tajam!
Timnas Indonesia naik 4 posisi di ranking FIFA kelar Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia kelar Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Piala Asia 2023 rampung diselenggarakan pada Minggu, 11 Februari 2024 dini hari WIB.

Timnas Qatar keluar sebagai juara Piala Asia 2023 setelah menang 3-1 atas Yordania di partai puncak yang dilangsungkan di Stadion Lusail. Berkat keberhasilan menjadi juara Piala Asia 2023 Qatar pun naik 20 posisi di ranking FIFA dari peringkat 58 ke 38 dunia!

Timnas Qatar juara Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Bagaimana dengan Yordania yang finis sebagai runner-up Piala Asia 2023? Peningkatan posisi juga dialami Yordania yang naik 16 posisi dari peringkat 87 ke 71 dunia!

Singkatnya, tim-tim yang lolos ke semifinal Piala Asia 2023 mengalami peningkatan posisi. Korea Selatan naik satu posisi dari peringkat 23 ke 22 dunia, begitu juga dengan Iran yang naik satu posisi dari peringkat 21 ke 20 dunia.

Bagaimana dengan tim-tim di kawasan Asia Tenggara yang ambil bagian di Piala Asia 2023, yakni Timnas Indonesia, Vietnam, Malaysia dan Thailand? Timnas Indonesia dan Thailand mengalami kenaikan posisi, sedangkan Vietnam dan Malaysia melorot.

Malaysia turun dua posisi dari peringkat 130 ke 132 dunia, efek hanya mengemas satu poin, hasil imbang 3-3 dengan Korea Selatan di matchday pamungkas Grup E. Di dua laga lain Grup E, skuad asuhan Kim Pan-gon itu kalah 0-4 dari Yordania dan tumbang 0-1 dari Bahrain.

Halaman:
1 2
      
