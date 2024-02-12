Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Bangga Seluruh Pemain Abroad Timnas Indonesia Raih Hasil Positif Pekan Ini, Ada yang Hampir Kalahkan Manchester City U-21!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |08:59 WIB
Shin Tae-yong Bangga Seluruh Pemain Abroad Timnas Indonesia Raih Hasil Positif Pekan Ini, Ada yang Hampir Kalahkan Manchester City U-21!
Shin Tae-yong bangga pemain abroad Timnas Indonesia tampil gemilang. (Foto: REUTERS)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, layak berbangga. Sebab, hampir seluruh pemain abroad di Timnas Indonesia meraih hasil positif pekan ini.

Kita mulai dari bek yang bakal memperkuat Timnas Indonesia pada Maret 2024, Jay Idzes. Setelah absen dari Oktober 2023 karena mengalami masalah pada paru-parunya, Jay Idzes akhirnya mendapat kesempatan tampil sebagai starter bersama Venezia di lanjutan Serie B 2023-2024.

Jay Idzes akhirnya bermain sebagai starter bersama Venezua. (Foto: Venezia FC)

(Jay Idzes akhirnya bermain sebagai starter bersama Venezua. (Foto: Venezia FC)

Bermain 90 menit, Venezia menang 3-0 atas Sudtirol pada Sabtu, 10 Februari 2024 malam WIB. Berkat kemenangan ini, Venezia duduk di posisi empat klasemen sementara Serie B dengan 44 angka. Venezia hanya terpaut satu angka dari Cremonese di posisi dua, atau batas akhir tim yang promosi otomatis ke Serie A 2024-2025.

Selanjutnya ada Justin Hubner yang menjadi kapten Wolverhampton Wanderers U-21. Pesepakbola 20 tahun itu sempat membawa Wolverhampton Wanderers U-21 unggul 2-0 dan 3-1 atas tuan rumah Manchester City U-21.

Sayangnya, kelengahan di menit akhir membuat Wolverhampton Wanderers U-21 kebobolan dua gol sehingga skor sama kuat 3-3. Selanjutnya ada dua calon pemain Timnas Indonesia, Thom Haye dan Nathan Tjoe-A-On.

Thom Haye bermain full 90 menit saat SC Heerenveen menang 3-2 atas Ajax Amsterdam di pekan ke-21 Liga Belanda 2023-2024. Sementara itu, Nathan Tjoe main sebentar alias menjalani debut bersama SC Heerenveen ketika pertandingan memasuki menit 89.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/51/3185407/5_tanda_giovanni_van_bronckhorst_segera_jadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-cmpK_large.jpg
5 Tanda Giovanni van Bronckhorst Segera Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Dibocorkan PSSI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/51/3185396/giovanni_van_bronckhorst_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivanbronckhorst-fvW5_large.jpg
Sumardji ke Eropa, Giovanni van Bronckhorst Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/51/3185366/sumardji-n9XP_large.jpg
Sumardji Terbang ke Eropa untuk Wawancara Calon Pelatih Timnas Indonesia, Siapa Dia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/51/3185363/timur_kapadze-5o1h_large.jpg
Timur Kapadze Puji Perkembangan Timnas Indonesia, Yakin Bersinar di Kualifikasi Piala Dunia 2030
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647347/kuda-laut-nusantara-amankan-kemenangan-tipis-21-atas-cosmo-jne-pada-pekan-ketujuh-pfl-20252026-yjn.webp
Kuda Laut Nusantara Amankan Kemenangan Tipis 2â1 atas Cosmo JNE pada Pekan Ketujuh PFL 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/23/kuda_laut_nusantara_fc.jpg
Hasil Pro Futsal League: Kuda Laut Nusantara Menang Tipis atas Cosmo JNE
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement