Shin Tae-yong Bangga Seluruh Pemain Abroad Timnas Indonesia Raih Hasil Positif Pekan Ini, Ada yang Hampir Kalahkan Manchester City U-21!

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, layak berbangga. Sebab, hampir seluruh pemain abroad di Timnas Indonesia meraih hasil positif pekan ini.

Kita mulai dari bek yang bakal memperkuat Timnas Indonesia pada Maret 2024, Jay Idzes. Setelah absen dari Oktober 2023 karena mengalami masalah pada paru-parunya, Jay Idzes akhirnya mendapat kesempatan tampil sebagai starter bersama Venezia di lanjutan Serie B 2023-2024.

(Jay Idzes akhirnya bermain sebagai starter bersama Venezua. (Foto: Venezia FC)

Bermain 90 menit, Venezia menang 3-0 atas Sudtirol pada Sabtu, 10 Februari 2024 malam WIB. Berkat kemenangan ini, Venezia duduk di posisi empat klasemen sementara Serie B dengan 44 angka. Venezia hanya terpaut satu angka dari Cremonese di posisi dua, atau batas akhir tim yang promosi otomatis ke Serie A 2024-2025.

Selanjutnya ada Justin Hubner yang menjadi kapten Wolverhampton Wanderers U-21. Pesepakbola 20 tahun itu sempat membawa Wolverhampton Wanderers U-21 unggul 2-0 dan 3-1 atas tuan rumah Manchester City U-21.

Sayangnya, kelengahan di menit akhir membuat Wolverhampton Wanderers U-21 kebobolan dua gol sehingga skor sama kuat 3-3. Selanjutnya ada dua calon pemain Timnas Indonesia, Thom Haye dan Nathan Tjoe-A-On.

Thom Haye bermain full 90 menit saat SC Heerenveen menang 3-2 atas Ajax Amsterdam di pekan ke-21 Liga Belanda 2023-2024. Sementara itu, Nathan Tjoe main sebentar alias menjalani debut bersama SC Heerenveen ketika pertandingan memasuki menit 89.