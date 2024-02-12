Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kemenangan Inter Milan atas AS Roma Jadi Inspirasi Juventus Jelang Lawan Udinese

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |21:02 WIB
Kemenangan Inter Milan atas AS Roma Jadi Inspirasi Juventus Jelang Lawan Udinese
Juventus akan memanfaatkan momentum kemenangan Inter Milan sebagai motivasi (Foto: Juventus)
A
A
A

TURIN - Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, berharap kemenangan Inter Milan atas AS Roma membuat anak asuhnya semakin termotivasi jelang hadapi Udinese. Ia ingin skuadnya meraih poin penuh guna memangkas jarak dari Nerazzurri.

Inter Milan menang telak 4-2 atas AS Roma pada Minggu 11 Februari 2024. Kemenangan itu membuat Il Biscione semakin leluasa di puncak klasemen sementara Liga Italia 2023-2024 dengan koleksi 60 poin, unggul tujuh angka dari Juventus.

Inter Milan vs AS Roma

Sementara itu, Bianconeri baru akan menatap laga pekan ke-24 Liga Italia 2023-2024. Juventus menjamu Udinese di Allianz Stadium, Selasa 13 Februari 2024 pukul 02.45 WIB.

Allegri tidak risau dengan kemenangan meyakinkan Inter. Menurutnya, hasil itu justru seharusnya membuat para pemain Juventus semakin termotivasi untuk meraih kemenangan di laga kontra Udinese.

“Kemenangan mereka (Inter Milan) seharusnya membuat kami semakin termotivasi untuk kembali berjarak empat poin," kata Allegri, dikutip dari Football Italia, Senin (12/2/2024).

Halaman:
1 2
      
