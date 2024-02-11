5 Negara yang Ranking FIFA-nya Merosot Drastis Kelar Piala Asia 2023, Nomor 1 Timnas India Turun 14 Posisi!

Timnas India, 1 dari 5 negara yang ranking FIFA-nya merosot drastis kelar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

SEBANYAK 5 negara yang ranking FIFA-nya merosot dratis kelar Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Piala Asia 2023 yang berlangsung sejak 10 Januari 2024 akhirnya rampung dini hari tadi.

Di laga puncak, tuan rumah Qatar keluar sebagai juara Piala Asia 2023 setelah menang 3-1 atas Yordania. Kelar turnamen, ada sejumlah negara yang mengalami penurunan posisi di ranking FIFA, khususnya sejumlah tim nasional yang tumbang di babak-babak awal. Siapa saja?

Berikut 5 negara yang ranking FIFA-nya merosot drastis kelar Piala Asia 2023:

5. Kirgistan (Turun 7 Posisi)





Timnas Kirgistan finis sebagai juru kunci Grup F dengan koleksi satu angka. Tim Asia Tengah ini tumbang 0-2 dari Thailand dan Arab Saudi, serta bermain imbang 1-1 dengan Oman.

Hasil di atas membuat Kirgistan kehilangan 28,76 poin di ranking FIFA dan menyebabkan mereka turun tujuh posisi dari peringkat 98 ke 105 dunia.

4. Hong Kong (Turun 8 Posisi)





Hong Kong hancur lebur di Piala Asia 2023. Dibilang hancur lebur karena tim asal Asia Timur ini selalu kalah dalam tiga laga yang mereka jalani di fase grup.

Berturut-turut, Hong Kong kalah 1-3 dari Uni Emirat Arab, tumbang 0-1 dari Iran serta dihajar Palestina 0-3. Alhasil, Hong Kong turun dari peringkat 158 ke 150 dunia setelah kehilangan 25,96 poin di ranking FIFA.