Elkan Baggott Dapat Nilai Jelek Usai Bristol Rovers Dikalahkan Burton Albion

BRISTOL – Bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott mendapatkan penilaian kurang baik saat Bristol Rovers dikalahkan Burton Albion 1-2 di pekan ke-31 Liga 3 Inggris 2023-2024. Elkan disebut tampil kurang solid dalam laga tersebut.

Elkan Baggott bermain penuh dalam pertandingan Bristol Rovers versus Burton Albion di Memorial Stadium, Bristol, Inggris pada Sabtu (10/2/2024) kemarin. Dua gol untuk Burton Albion dicatatkan oleh Clara Gilligan (43’), dan Mark Helm (57’).

Sementara, Bristol Rovers hanya mampu mencetak satu gol via Antony Evans (60’). Elkan yang tidak tergantikan dalam pertandingan itu mendapatkan nilai kurang baik dari Media Inggris, Bristol World.

Media itu memberikan Elkan nilai 5 untuk penampilannya dalam pertandingan tersebut. Pemain berusia 21 tahun itu disebut kurang baik saat mengantisipasi serangan dari Burton Albion.

“Berjuang dengan fisik (melawan) Brewers -julukan Burton Albion- dan tidak terlihat tajam. Tidak bisa mengatasi laju serangan Burton,” tulis Bristol World, dinukil pada Minggu (11/2/2024).

Tentunya, penilaian ini harus menjadi evaluasi bagi Elkan untuk pertandingan selanjutnya. Terlebih lagi, Elkan harus menelan kekalahan dalam dua pertandingan terakhir bersama Bristol Rovers.