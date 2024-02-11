Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Elkan Baggott Dapat Nilai Jelek Usai Bristol Rovers Dikalahkan Burton Albion

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |10:10 WIB
Elkan Baggott Dapat Nilai Jelek Usai Bristol Rovers Dikalahkan Burton Albion
Elkan Baggott main 90 menit saat Bristol Rovers kalah dari Burton Albion di Liga 3 Inggris 2023-2024 (Foto: Instagram/Bristol Rovers)
A
A
A

BRISTOL – Bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott mendapatkan penilaian kurang baik saat Bristol Rovers dikalahkan Burton Albion 1-2 di pekan ke-31 Liga 3 Inggris 2023-2024. Elkan disebut tampil kurang solid dalam laga tersebut.

Elkan Baggott bermain penuh dalam pertandingan Bristol Rovers versus Burton Albion di Memorial Stadium, Bristol, Inggris pada Sabtu (10/2/2024) kemarin. Dua gol untuk Burton Albion dicatatkan oleh Clara Gilligan (43’), dan Mark Helm (57’).

 

Sementara, Bristol Rovers hanya mampu mencetak satu gol via Antony Evans (60’). Elkan yang tidak tergantikan dalam pertandingan itu mendapatkan nilai kurang baik dari Media Inggris, Bristol World.

Media itu memberikan Elkan nilai 5 untuk penampilannya dalam pertandingan tersebut. Pemain berusia 21 tahun itu disebut kurang baik saat mengantisipasi serangan dari Burton Albion.

“Berjuang dengan fisik (melawan) Brewers -julukan Burton Albion- dan tidak terlihat tajam. Tidak bisa mengatasi laju serangan Burton,” tulis Bristol World, dinukil pada Minggu (11/2/2024).

Tentunya, penilaian ini harus menjadi evaluasi bagi Elkan untuk pertandingan selanjutnya. Terlebih lagi, Elkan harus menelan kekalahan dalam dua pertandingan terakhir bersama Bristol Rovers.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185255/simak_hasil_dua_laga_kualifikasi_piala_asia_u_17_2026-x65C_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2026: Vietnam Gilas Singapura 6-0, Malaysia Cukur Kepulauan Mariana Utara 13-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184991/kevin_diks_ternyata_menjadikan_dani_alves_sebagai_panutan-nwjI_large.jpg
Alasan Pemain Timnas Indonesia Kevin Diks Jadikan Dani Alves Panutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185013/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_washington_spirit_vs_gotham_fc_di_nwsl_2025_2026-1hyN_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Washington Spirit vs Gotham FC di NWSL 2025-2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184966/timur_kapadze-GH8L_large.jpg
Penampakan Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Salat Jumat di Masjid Istiqlal
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/22/11/1647105/hasil-lengkap-liga-futsal-profesional-black-steel-menggila-bts-perkasa-lwx.webp
Hasil Lengkap Liga Futsal Profesional: Black Steel Menggila, BTS Perkasa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/pelatih_liverpool_arne_slot.jpg
Anfield Membara! Liverpool Didorong Pecat Arne Slot usai Dipermalukan Nottingham
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement