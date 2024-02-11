Sudah Follow PSSI, Kiper Leeds United Jadi Alternatif Maarten Paes yang Sulit Dinaturalisasi?

KIPER Leeds United, Dani Van Den Heuvel, curi perhatian karena sudah follow atau mengikuti akun Instagram resmi PSSI. Akankah ini jadi tanda bahwa kiper Leeds United itu jadi alternatif Maarten Paes yang sulit dinaturalisasi?

Diketahui, PSSI membidik kiper keturunan berdarah Indonesia, yakni Maarten Paes, untuk dinaturalisasi agar membela Timnas Indonesia. Tetapi, proses naturalisasi kiper yang kini merumput di liga Amerika Serikat itu disinyalir akan mengalami kendala.

Penyebabnya, Maarten Paes pernah membela Timnas Belanda U-21 di Kualifikasi Piala Eropa U-21 2021 pada 15 November 2020. Ketika itu, Paes sudah berusia 22 tahun.

Situasi itu membuat posisi Maarten Paes sedikit sulit. Pengamat sepakbola, Ronny Pangemanan, menyebut besar kemungkinan masalah ini akan dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Hal itu sesuai dengan apa yang didengarnya dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Pasalnya, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi seorang pemain untuk pergantian asosiasi. Salah satunya ada artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Dalam artikel itu berbunyi seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior maupun senior, dalam pertandingan resmi.

Selain itu, pemain tersebut juga harus memenuhi syarat lainnya. Mereka juga harus lebih dari tiga tahun tidak membela sang tim nasional, plus tidak mempunyai caps lebih dari tiga kali.

"Maarten Paes ini berbeda. Dia akan lewat jalur CAS. Nah, ini Maarten Paes akan melalui ini, begitu yang saya dengar sepintas saya dengar dari apa yang dibicarakan oleh Pak Erick Thohir," ungkap Bung Ropan dalam video di kanal Youtube pribadinya, dikutip pada Minggu (11/2/2024).

"Ini akan lebih lama. Kita harap paling cepat itu Juni. Kalau benar-benar dia ke CAS. Kalau tidak, ya benar-benar lama buat Maarten Paes," imbuhnya.