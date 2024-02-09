Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Maarten Paes Sulit Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong, Berpotensi Lewat Sidang CAS!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |13:31 WIB
Penyebab Maarten Paes Sulit Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong, Berpotensi Lewat Sidang CAS!
Maarten Paes sulit memperkuat Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@maartenpaes)
A
A
A

PENYEBAB Maarten Paes sulit perkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan dibahas Okezone. Bahkan, bisa jadi perkara naturalisasi sang pemain akan dibawa hingga ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS)!

Proses naturalisasi Paes sedikit mengalami kendala. Ia dikhawatirkan mengalami nasib serupa dengan pesepakbola asal Kroasia, Borna Sosa. Medio 2021, sang pesepakbola resmi mendapatkan status warga negara Jerman.

Maarten Paes

Sosa pun sudah siap untuk dipanggil untuk memperkuat Timnas Jerman. Namun, DFB (Federasi Sepakbola Jerman) mengonfirmasi sang pemain tidak bisa memperkuat Der Panzer. Sebab, ia berusia hampir 22 tahun saat memperkuat Timnas Kroasia U-21 di Kualifikasi Piala Eropa U-21 2021 pada 12 November 2020.

Alhasil, Sosa disebut tidak memenuhi persyaratan artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Dalam artikel itu berbunyi seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior maupun senior, dalam pertandingan resmi.

Selain itu, sang pemain juga wajib lebih dari tiga tahun tidak membela sang tim nasional, plus tidak mempunyai caps lebih dari tiga kali. Syarat-syarat itu tidak bisa dipenuhi oleh Paes.

Pesepakbola berusia 25 tahun itu membela Timnas Belanda U-21 di Kualifikasi Piala Eropa U-21 2021 pada 15 November 2020. Ketika itu, Paes sudah berusia 22 tahun!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185021/timur_kapadze-PLuq_large.jpg
Timur Kapadze di Jakarta, Tegaskan Kedatangan Bukan untuk Wawancara Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185018/timur_kapadze_senang_bisa_tiba_di_indonesia_okezone-Ond8_large.jpg
Timur Kapadze: Kunjungan Saya ke Indonesia Dikaruniai Allah SWT karena Bertepatan di Hari Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185008/timur_kapadze_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_u_17_okezone-FMv2_large.jpg
Timur Kapadze Latih Timnas Indonesia U-17 Gantikan Nova Arianto?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184997/timur_kapadze_akui_sudah_dihubungi_pssi_okezone-ljci_large.jpg
Timur Kapadze Konfirmasi Dikontak PSSI, Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646639/ajang-gowes-maybank-cycling-series-il-festino-2025-hadirkan-aksi-sosial-hingga-mitigasi-bencana-qdx.webp
Ajang Gowes Maybank Cycling Series Il Festino 2025 Hadirkan Aksi Sosial hingga Mitigasi Bencana
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/bek_timnas_indonesia_kevin_diks.jpg
5 Kandidat Siap-Siap! PSSI Pastikan Seleksi Pelatih Timnas Indonesia Lebih Ketat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement