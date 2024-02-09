Penyebab Maarten Paes Sulit Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong, Berpotensi Lewat Sidang CAS!

PENYEBAB Maarten Paes sulit perkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan dibahas Okezone. Bahkan, bisa jadi perkara naturalisasi sang pemain akan dibawa hingga ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS)!

Proses naturalisasi Paes sedikit mengalami kendala. Ia dikhawatirkan mengalami nasib serupa dengan pesepakbola asal Kroasia, Borna Sosa. Medio 2021, sang pesepakbola resmi mendapatkan status warga negara Jerman.

Sosa pun sudah siap untuk dipanggil untuk memperkuat Timnas Jerman. Namun, DFB (Federasi Sepakbola Jerman) mengonfirmasi sang pemain tidak bisa memperkuat Der Panzer. Sebab, ia berusia hampir 22 tahun saat memperkuat Timnas Kroasia U-21 di Kualifikasi Piala Eropa U-21 2021 pada 12 November 2020.

Alhasil, Sosa disebut tidak memenuhi persyaratan artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Dalam artikel itu berbunyi seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior maupun senior, dalam pertandingan resmi.

Selain itu, sang pemain juga wajib lebih dari tiga tahun tidak membela sang tim nasional, plus tidak mempunyai caps lebih dari tiga kali. Syarat-syarat itu tidak bisa dipenuhi oleh Paes.

Pesepakbola berusia 25 tahun itu membela Timnas Belanda U-21 di Kualifikasi Piala Eropa U-21 2021 pada 15 November 2020. Ketika itu, Paes sudah berusia 22 tahun!