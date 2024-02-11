Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Curhat Pemain Asing Arema FC, Ogah Nyerah meski Posisi Terancam Degradasi dari Liga 1

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |04:38 WIB
A
A
MALANG – Pemain asing Arema FC, Charles Raphael Almeida, menegaskan takkan pernah menyerah dalam berjuang keluar dari zona degradasi Liga 1 2023-2024. Dia memastikan siap berjuang habis-habisan di laga tersisa.

Ya, Arema FC masih belum bisa lepas dari jeratan zona degradasi hingga pekan ke-24 Liga 1 2023-2024. Ancaman terlempar ke Liga 2 pun menghantui, apalagi hanya tersisa 10 pertandingan di Liga 1 musim ini.

Arema FC

Meski begitu, Charles Raphael Almeida mengatakan Arema FC tak ingin menyerah dan bertekad bertarung mempertahankan tim di Liga 1. Karena itu, ia dan teman-teman lain bertekad memberikan kemampuan semaksimal mungkin di sisa pertandingan Liga 1.

"Saya hanya ingin bicara satu hal, kita harus bertarung sampai akhir. Kita akan mencoba memenangkan pertandingan yang tersisa semaksimal mungkin,” kata Charles Raphael Almeida, pada Jumat 9 Februari 2024.

Charles Raphael Almeida sendiri mengakui langkah Arema FC memang berat. Sebab, mereka kini selisih lima poin dari tim terakhir yang aman di papan bawah klasemen Liga 1 2023-2024, yakni Persita Tangerang. Tapi, hal itu tak membuat kemungkinan asa bertahan di Liga 1 tertutup.

"Kita harus berjuang dengan semangat, dan bertarung di tiap pertandingan sampai akhir kompetisi," ucap pemain asal Brasil ini.

Halaman:
1 2
      
