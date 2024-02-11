Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Girona Lagi Gacor, Real Madrid dan Bayern Munich Langsung Bidik Bek Sayap Los Blanquivermells

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |03:05 WIB
Girona Lagi Gacor, Real Madrid dan Bayern Munich Langsung Bidik Bek Sayap Los Blanquivermells
Para pemain Girona kala berlaga. (Foto: Girona)
MADRID Girona sukses tampil gacor pada musim 2023-2024 ini hingga masih menjaga peluang untuk merebut gelar juara Liga Spanyol. Di tengah kondisi ini, tim papan atas Eropa pun langsung menaruh perhatian lebih kepada para pemain Girona.

Real Madrid dan Bayern Munich dikabarkan sama-sama membidik bek sayap kiri Los Blanquivermells -julukan Girona. Pemain itu adalah Miguel Gutierrez.

Miguel Gutierrez

Hal ini terjadi jika Real Madrid dan Bayern Munich sama-sama tak mampu memiliki Alphonso Davies pada bursa transfer musim panas 2024. Seperti diketahui, Madrid dilaporkan tengah mengincar Davies pada musim panas mendatang.

Namun, Bayern Munich sedang berusaha untuk memperpanjang kontrak Alphonso Davies. Kontrak sang pemain akan habis pada musim 2025.

Bintang asal Kanada itu bakal dijual oleh raksasa Liga Jerman tersebut jika tak mampu memperpanjang masa baktinya. Sebab, jika tidak, Bayern akan kehilangan Davies secara gratis tahun depan.

Namun kini, kedua tim besar Eropa itu disebut memiliki target yang sama jika sama-sama tak bisa memiliki Davies. Menurut laporan Football Espana, pada Minggu (11/2/2024), Madrid dan Bayern Munich mengincar bek kiri Girona, Miguel Gutierrez.

Gutierrez sendiri merupakan lulusan akademi Madrid yang baru dijual ke Girona dua musim lalu. Bek asal Spanyol itu tampil gemilang bersama timnya musim ini.

Berkat kontribusinya, Girona duduk di posisi dua pada klasemen sementara Liga Spanyol 2023-2024. Mereka bersaing dengan tim asuhan Carlo Ancelotti itu dalam perebutan gelar juara Liga Spanyol 2023-2024.

