Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester City vs Everton: The Citizens Menang, Erling Haaland Cetak Rekor Lagi

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |08:35 WIB
Manchester City vs Everton: The Citizens Menang, Erling Haaland Cetak Rekor Lagi
Erling Haaland mencetak brace ke gawang Everton (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Manchester City mengalahkan Everton 2-0 di pekan ke-24 Liga Inggris 2023-2024. Bomber The Citizens, Erling Haaland berhasil menorehkan rekor gol lagi dalam pertandingan itu.

Haaland menjadi pahlawan kemenangan Manchester City di Etihad Stadium, Manchester, Inggris pada Sabtu (10/2/2024) kemarin. Dua gol yang dicatatkan oleh pemain berpaspor Norwegia itu menjadi rekor baru.

Ya, Haaland sukses mencetak 50 gol dalam 50 penampilannya sebagai starter di Liga Inggris. Menurut catatan Opta Joe (@OptaJoe), torehan tersebut menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah Liga Inggris.

“Pada startnya yang ke-50 di Liga Inggris, Erling Haaland telah mencetak 50 gol dalam pertandingan tersebut, lebih banyak dari 50 penampilan pertama pemain lain di kompetisi tersebut,” tulis Opta Joe, dikutip pada Minggu (11/2/2024).

Sebelumnya, Haaland juga berhasil mencetak rekor sebagai pemain tercepat yang mencetak 50 gol di Liga Inggris. Mantan pemain Borussia Dortmund itu hanya butuh 48 pertandingan untuk mencapai rekor tersebut.

Kini, Haaland sudah genap mencetak 52 gol dan 13 assist dari 53 pertandingan di Liga Inggris. Pemain berusia 23 tahun itu padahal baru kembali dari cedera panjang sejak November 2023 silam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/22/11/1647125/jadwal-dan-link-nonton-streaming-laliga-202526-barcelona-vs-athletic-bilbao-di-vision-ixt.webp
Jadwal dan Link Nonton Streaming LaLiga 2025/26: Barcelona vs Athletic Bilbao di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_2.jpg
Jadwal Final Australian Open 2025 Hari Ini: 2 Wakil Indonesia Pastikan Podium Juara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement