Manchester City vs Everton: The Citizens Menang, Erling Haaland Cetak Rekor Lagi

MANCHESTER – Manchester City mengalahkan Everton 2-0 di pekan ke-24 Liga Inggris 2023-2024. Bomber The Citizens, Erling Haaland berhasil menorehkan rekor gol lagi dalam pertandingan itu.

Haaland menjadi pahlawan kemenangan Manchester City di Etihad Stadium, Manchester, Inggris pada Sabtu (10/2/2024) kemarin. Dua gol yang dicatatkan oleh pemain berpaspor Norwegia itu menjadi rekor baru.

Ya, Haaland sukses mencetak 50 gol dalam 50 penampilannya sebagai starter di Liga Inggris. Menurut catatan Opta Joe (@OptaJoe), torehan tersebut menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah Liga Inggris.

“Pada startnya yang ke-50 di Liga Inggris, Erling Haaland telah mencetak 50 gol dalam pertandingan tersebut, lebih banyak dari 50 penampilan pertama pemain lain di kompetisi tersebut,” tulis Opta Joe, dikutip pada Minggu (11/2/2024).

Sebelumnya, Haaland juga berhasil mencetak rekor sebagai pemain tercepat yang mencetak 50 gol di Liga Inggris. Mantan pemain Borussia Dortmund itu hanya butuh 48 pertandingan untuk mencapai rekor tersebut.

Kini, Haaland sudah genap mencetak 52 gol dan 13 assist dari 53 pertandingan di Liga Inggris. Pemain berusia 23 tahun itu padahal baru kembali dari cedera panjang sejak November 2023 silam.