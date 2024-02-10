Pemain Naturalisasi Bio Paulin Minta Kontrak Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Diperpanjang

PEMAIN naturalisasi, Bio Paulin, minta kontrak Shin Tae-yong di Timnas Indonesia diperpanjang. Menurutnya, jika diberi waktu lebih panjang, Shin Tae-yong diyakini bisa membuat Timnas Indonesia semakin baik.

Masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia memang tengah jadi sorotan. Sebab, kontraknya yang akan habis pada akhir Juni 2024 belum juga diperpanjang PSSI.

Padahal, Shin Tae-yong sudah memenuhi target yang dipasang PSSI. Pelatih asal Korea Selatan itu telah berhasil membawa skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023.

Pencapaian itu pun sukses membawa Timnas Indonesia mengukir sejarah baru. Sebab, untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia.

Soal kontrak Shin Tae-yong melatih Timnas Indonesia, Bio Paulin turut angkat bicara. Dia menilai Shin Tae-yong perlu diberi perpanjangan kontrak. Sebab, seorang pelatih perlu mendapat waktu jangka panjang untuk bisa membawa tim berjaya.

“Kalau coach Shin Tae-yong, aku pernah jawab pertanyaan ini waktu saya lagi (course) lisensi A di Jakarta. Saya pikir Shin Tae-yong sama dengan pelatih-pelatih lain kalau diberi waktu untuk kerja pasti akan (bisa), tapi kalau diberi waktu pendek pasti susah,” tutur Bio Paulin dalam sebuah wawancara, dikutip dari akun Tiktok Tommy Desky, Sabtu (10/2/2024).

“Apalagi kan ada pemain-pemain baru di setiap saat harus tahu (ide Shin Tae-yong) supaya mereka padu sama (pikiran Shin Tae-yong) dulu, kita mau tetapkan strategi dulu seperti apa ya,” lanjutnya.