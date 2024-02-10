Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Shin Tae-yong Pilih Pulang ke Korea Selatan pada Februari 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |13:21 WIB
Penyebab Shin Tae-yong Pilih Pulang ke Korea Selatan pada Februari 2024
Shin Tae-yong pulang ke Korea Selatan pada Februari 2024 (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

PENYEBAB Shin Tae-yong pilih pulang ke Korea Selatan pada Februari 2024 akhirnya terungkap. Pria asal Yeongdeok itu tak punya agenda bersama Timnas Indonesia sepanjang bulan kedua kalender.

Ya, tugas Shin praktis berakhir setelah tuntasnya perjalanan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kekalahan telak 0-4 dari Timnas Australia di babak 16 besar pada Minggu 28 Januari 2024, mengakhiri perjalanan skuad Garuda.

Shin Tae-yong pulang ke Korea Selatan

Shin pada akhirnya tak punya agenda mendesak dengan Timnas Indonesia. Melatih di level klub dan tim nasional memang berbeda. Agenda internasional tidak sebanyak klub sehingga pelatih terkadang punya waktu senggang yang banyak.

Atas alasannya itu, Shin memutuskan pulang ke Korea Selatan. Hal itu sering dilakukannya ketika tidak ada agenda bersama Timnas Indonesia.

Walau tak ada agenda dengan Timnas Indonesia, Shin terikat kontrak dengan Seongnam FC. Pria berusia 53 tahun itu didapuk sebagai ketua komite penasihat klub tersebut pada Oktober 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185142/timur_kapadze-vzil_large.jpg
Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Ungkap Kriteria Pemain yang Diinginkan, Soroti Pemain Naturalisasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185130/timur_kapadze-65vL_large.jpg
Lempar Pujian, Timur Kapadze Blak-blakan Akui Timnas Indonesia Makin Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185124/fifa_series_2026-5CsD_large.jpg
Mengenal FIFA Series 2026, Turnamen yang Diikuti Timnas Indonesia Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184995/sumardji_memastikan_pelatih_timnas_indonesia_yang_baru_benar_benar_terpilih_lewat_proses_seleksi_ketat-XJH3_large.jpg
Kapok dengan Patrick Kluivert, PSSI Janji Lebih Selektif Tentukan Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/22/11/1646857/menakar-peluang-timur-kapadze-jadi-pelatih-timnas-indonesia-ivc.webp
Menakar Peluang Timur Kapadze Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/andritany_ardhiyasa_tengah_memberi_petuah_pentin.jpg
Pesan Andritany Sentuh Pemain Cilik di SOMPO Student Tournament, Tekankan Perjuangan dan Peran Orangtua
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement