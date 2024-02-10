Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-20 Lakoni Dua Laga Uji Coba di Maret 2024, Ini Kata Indra Sjafri

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |08:12 WIB
Timnas Indonesia U-20 Lakoni Dua Laga Uji Coba di Maret 2024, Ini Kata Indra Sjafri
Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Indra Sjafri menjadwalkan Timnas Indonesia U-20 akan kembali melakukan pemusatan latihan (TC) pada Maret 2024. Dalam rangkaian TC tersebut, juru taktik 61 tahun itu memastikan skuad Garuda Nusantara akan melakoni dua laga uji coba.

Setelah menjalani TC tahap pertama di Qatar, para pemain Timnas Indonesia U-20 telah melakoni TC tahap kedua di Jakarta yang dimulai sejak 30 Desember 2023 lalu. TC kedua tersebut ditutup dengan internal game pada hari ini, Jumat 9 Februari 2024 sore WIB di Lapangan A, Senayan, Jakarta.

Indra Sjafri pun akan memulangkan sekitar 30 pemain Timnas Indonesia U-20 yang ikut TC ke klubnya masing-masing pada besok, Sabtu 10 Februari 2024. Bulan depan, juru taktik berusia 61 tahun tersebut memastikan skuad Garuda Nusantara akan kembali melakukan TC dan melakoni dua laga uji coba.

"TC akan kami lanjutkan di bulan Maret (2024) dan kami sudah merancang dua kali uji coba," ujar Indra Sjafri kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Jumat (9/2/2024).

Namun, Indra Sjafri tidak menjelaskan tim mana yang akan dijadikan lawan Timnas Indonesia U-20 pada dua laga uji coba tersebut. Jika bermain di luar negeri, maka ia menargetkan skuad Garuda Nusantara berujicoba dengan negara, tapi jika di Indonesia maka melawan klub Liga 1.

"(Tim) Luar negeri, kami akan main selalu dengan tim-tim negara, dan kalau uji coba di dalam negeri kami pastikan uji coba lawan klub Liga 1. Nanti, nanti kita umumkan," katanya.

Halaman:
1 2
      
