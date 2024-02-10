Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Blak-blakan, Bos Inter Milan Akui Sedang Negosiasi dengan Pemain Timnas Polandia dan Iran

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |03:15 WIB
Blak-blakan, Bos Inter Milan Akui Sedang Negosiasi dengan Pemain Timnas Polandia dan Iran
Para pemain Inter Milan kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

MILAN - Direktur Olahraga Inter Milan, Piero Ausilio, blak-blakan membeberkan rencana transfer timnya. Dia menyatakan Inter Milan mulai bermanuver untuk menyiapkan skuad untuk musim depan meskipun kompetisi 2023-2024 belum usai.

Inter Milan kini sudah negosiasi untuk mendatangkan pemain Timnas Polandia dan Timnas Iran. Pemain yang dimaksud adalah Piotr Zielinski dan Mehdi Taremi.

Mehdi Taremi

Piotr Zielinski adalah pemain berposisi gelandang yang kini bermain untuk Napoli dan masih aktif membela Timnas Polandia. Sementara itu, Mehdi Taremi merupakan penyerang FC Porto dan juga pemain Timnas Iran.

Piero Ausilio membenarkan timnya sedang memburu tanda tangan kedua pemain itu. Langkah itu lebih cepat dilakukan agar Inter Milan dapat segera mengamankan Piotr dan Mehdi.

Pria berusia 51 tahun itu mengatakan tidak ada target waktu untuk mendatangkan kedua pemain. Pasalnya, Inter Milan tidak terburu-buru dalam proses tersebut.

