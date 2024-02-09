Besok Indra Sjafri Pulangkan Pemain Timnas Indonesia U-20

Indra Sjafri akan memulangkan pemain Timnas Indonesia U-20 besok hari (Foto: MPI/Maulana Yusuf)

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, akan memulangkan para pemainnya pada Sabtu 10 Februari 2024. Juru taktik berusia 61 tahun tersebut bakal mengembalikan Ji Da-bin dan kolega ke klubnya masing-masing setelah mengikuti rangkaian pemusatan latihan (TC) di Jakarta.

Hal itu diungkapkan Indra usai memimpin para pemain Timnas Indonesia U-20 dalam latihan internal game di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Jumat (9/2/2024) sore WIB. Ia memastikan skuad Garuda Nusantara akan kembali ke klubnya masing-masing.

"Hari ini (latihan) terakhir. Besok mereka (para pemain) kembali ke klub masing-masing," ungkap Indra kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Jumat (9/2/2024).

Sebagai informasi, skuad Timnas Indonesia U-20 telah melangsungkan TC di Jakarta yang dimulai sejak 30 Desember 2023 hingga hari ini. Para pemain skuad Garuda Nusantara dipanggil dari beberapa klub.

Karenanya, Indra mengucapkan terima kasih kepada para pelatih klub para pemain Timnas Indonesia U-20 masing-masing. Ia mengapresiasi mereka karena telah mengizinkan anak asuhnya untuk mengikuti TC di Jakarta.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pelatih klub yang telah memberikan izin kepada mereka (pemain) untuk bergabung mengikuti TC tim nasional," jelas Indra